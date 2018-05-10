Чем полезны зерна киноа для здоровья: неожиданные факты
Зерна киноа имеют невероятно питательную основу, они считаются лучшим источником волокон, белков, витаминов группы В и железа.
Цельные зерна киноа являются профилактическими для определенных видов рака, пишет Ukrhealth. Все потому, что в этих зернах высокий уровень клетчатки.
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По данным американских исследователей, диетическое волокно помогает снизить уровень "плохого" холестерина.
Киноа также улучшает пищеварение и снижает риск развития некоторых раковых заболеваний желудочно-кишечного тракта, к примеру, рака толстой кишки.
Люди, которые употребляют много продуктов, которые обогащены магнием, имеют пониженный риск развития инсульта. К примеру, одна чашка приготовленного киноа содержит треть суточной нормы.
К слову, чеснок называют лекарством от тысячи болезней, и это не просто слова, ведь он имеет ряд целебных свойств.