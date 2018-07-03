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Телеканал новостей 24 Новости Путешествия

Чем поражает Буцкий каньон: невероятные фото Украина

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Скальный Буцкий каньон расположен на реке Горный Тикич возле села Буки на Черкащине.

Об этом пишет Ukraиner.

Длина скального каньона – 5 километров. Он достаточно глубокий и одновременно узкий – максимальная глубина каньона 20 метров, а ширина в пределах 20 – 40 метров.

Каньон начинается с каскадного водопада Вир. Там река стекает с двухметровой высоты.

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Рядом также сохранились каменные руины водяной мельницы XIX века.

В Буках построили первую в Украине гидроэлектростанцию. К ее руинам легко добраться и можно свободно побродить.

Каньон с отвесно скалами популярный среди скалолазов. Также здесь организуют сплавы на байдарках.

 

Теги: LifeStyle Фотоновости Путешествия
Источник: 24 канал
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