Чем поражает Буцкий каньон: невероятные фото Украина
Скальный Буцкий каньон расположен на реке Горный Тикич возле села Буки на Черкащине.
Об этом пишет Ukraиner.
Длина скального каньона – 5 километров. Он достаточно глубокий и одновременно узкий – максимальная глубина каньона 20 метров, а ширина в пределах 20 – 40 метров.
Каньон начинается с каскадного водопада Вир. Там река стекает с двухметровой высоты.
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Рядом также сохранились каменные руины водяной мельницы XIX века.
В Буках построили первую в Украине гидроэлектростанцию. К ее руинам легко добраться и можно свободно побродить.
Каньон с отвесно скалами популярный среди скалолазов. Также здесь организуют сплавы на байдарках.
Источник: 24 канал
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