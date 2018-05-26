Чем поразил показ Dior Cruise 2019: фото стильной коллекции
25 мая в одной из старейших аристократических резиденций Франции – замок Шантийи недалеко от Парижа, состоялся показ Dior Cruise 2019.
Главной темой показа стала "мексиканская культура", где модели в образах Марии Грации Кьюри шествовали по подиуму под ритмы гитар рок-групп. Воодушевляющий показ напоминал костюмы мексиканок времен революции начала XX века.
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Показ Dior Cruise 2019
Показ Dior Cruise 2019
Среди круизной коллекции одежды можно было увидеть самые разнообразные образы из фактурных платьев, аутентичной вышивки, многослойных юбок и массивных ботинок. Главными цветами показа стали приглушенные природные оттенки: песочный, хаки, бордо, а среди тканей преобладали хлопок и лен.
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