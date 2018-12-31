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      Юрий Бутусов

      Чем президентские выборы-2019 будут отличаться от предыдущих

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      Выборы уже скоро
      Выборы уже скоро

      На результат президентских выборов ключевое влияние окажет борьба между четырьмя кандидатами: Тимошенко, Порошенко, Зеленским и Гриценко.

      1. Они способны мобилизовать электорат не только на борьбу "за", но и на борьбу "против". Кандидаты второго эшелона, кто в меньше мере повлияет на расклады: Бойко, Садовой, Ляшко, Кошулинский, Билецкий. Такой плотной конкуренции никогда не было. Святослав Вакарчук не идет и сомневается, стоит ли ему вообще принимать в этом участие в качестве агитатора или активного сторонника одного из кандидатов.

      2. Выборы будут отличаться большим числом участвующих кандидатов, поскольку:
      а) накал борьбы высок и основным кандидатам нужно большое число известных "технических" фигур;
      б) в октябре парламентские выборы и для участия в них многие политики захотят себя заявить, первый тур также станет смотром базовых рейтингов и самостоятельных проектов на парламентские выборы.

      3. Нас ждет две избирательных кампании. Первый тур покажет, что ни один из кандидатов не имеет решительного перевеса для поддержки в первом туре, и все будут нуждаться в поддержке союзников или по крайней мере  чтобы им помогли дискредитировать оппонента. Во втором туре произойдет борьба за поддержку и перетоки голосов, фаворитам придется работать над созданием временных коалиций. Голоса будут максимально рассредоточены по многим кандидатам.

      4. Уровень мобилизации общества для участия в выборах  беспрецедентный. Парламентские выборы станут продолжением президентских, а в 2020-м за ними встык выборы в местные советы. Повышенная конкуренция приведет к мобилизации местных элит и местных властей. Главной силой на выборах на местах станут кандидаты в народные депутаты на мажоритарных округах.

      5. Административный ресурс будут применяться, но его значение на порядок снизится. Это связано как с падением управляемости и эффективности государственного аппарата так и с большой переоценкой действующей властью степенью собственного влияния на электоральные настроения.

      6. Подкуп избирателей будет применяться массово, его масштаб зависит от позиции правоохранительных органов и общества. Если противодействия не будет  подкуп может оказать большое влияние на ход голосования в отдельных регионах.

      7. Благодаря широкому распространению социальных сетей и СМИ будет обеспечен беспрецедентный уровень информирования о ситуации на избирательных участках. Политические силы инвестируют в свои каналы коммуникации, выборы привели к подъему СМИ.

      Читайте також: Тройка лидеров – Тимошенко, Порошенко, Зеленский – может измениться: эксперт о выборах 2019 года

      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Публикации
      Источник: 24 Канал
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