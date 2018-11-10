Чем Приходько в политике будет отличаться от Вакарчука и Русланы: экс-певица дала объяснения

Бывшая певица и новоиспеченная политик Анастасия Приходько убеждает, что в отличие от некоторых других представителей сцены, в политике она петь не будет. Также бывшая певица отметила, что не будет опираться на чужой опыт.

Об этом новоиспеченная политик рассказала в комментарии ресурсу "Главком".

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Относительно предыдущего политического опыта Святослава Вакарчука, Русланы Лыжичко и Златы Огневич, то я уже говорила, что если я иду в политику, то я не буду петь. Ни один из упомянутых вами артистов не отказывался от певческой карьеры. Для меня это был ключевой вопрос: иду в политику – оставляю сцену. Я выбрала политику, буду учиться,

– заметила она.

Кроме того, бывшая певица утверждает, что не опирается на чужой опыт, хотя, к примеру, в прошлом году заявляла, что у Святослава Вакарчука есть чему поучиться не только в творческом плане.

"У каждого – свой путь", – говорит экс-исполнительница.

В то же время Приходько отметила, что в роли политика ей с некоторыми вещами придется мириться.

"У меня всегда есть выбор. Что касается Путина, то мое мнение – неизменно. Если так произойдет, то меня в делегации, которая будет ехать с ним на переговоры, не будет. В Украине же нужно договариваться. Пока не могу назвать какие-то фамилии, дайте мне время со всем ознакомиться", – убеждает женщина.

Напомним, в конце июля Анастасия Приходько заявила, что идет в политику. В частности, она объявила, что организует новое общественно-политическое движение вместе с заместителем командира Украинской добровольческой армии (УДА) и командиром 8-го отдельного батальона "Аратта" Андреем Гергертом.



Впоследствии появилась информация, что певица решила покинуть сцену. Такой шаг она объяснила тем, что устала слушать, когда ее называют неформатом, поэтому решила уделить больше времени себе. Правда через некоторое время Приходько потрясла еще одним заявлением – оказалось, что певица присоединилась к "Батькивщине" Юлии Тимошенко.