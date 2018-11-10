23:56
10 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, сегодня
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, сегодня
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Чем Приходько в политике будет отличаться от Вакарчука и Русланы: экс-певица дала объяснения

      60 Читати новину українською
      Анастасия Приходько объяснила, для чего идет в политику
      Анастасия Приходько объяснила, для чего идет в политику / Соцсети

      Бывшая певица и новоиспеченная политик Анастасия Приходько убеждает, что в отличие от некоторых других представителей сцены, в политике она петь не будет. Также бывшая певица отметила, что не будет опираться на чужой опыт.

      Об этом новоиспеченная политик рассказала в комментарии ресурсу "Главком".

      Читайте также: Будем использовать все методы: Приходько рассказала, чем будет заниматься в политике

      Относительно предыдущего политического опыта Святослава Вакарчука, Русланы Лыжичко и Златы Огневич, то я уже говорила, что если я иду в политику, то я не буду петь. Ни один из упомянутых вами артистов не отказывался от певческой карьеры. Для меня это был ключевой вопрос: иду в политику – оставляю сцену. Я выбрала политику, буду учиться,
      – заметила она.

      Кроме того, бывшая певица утверждает, что не опирается на чужой опыт, хотя, к примеру, в прошлом году заявляла, что у Святослава Вакарчука есть чему поучиться не только в творческом плане.

      "У каждого – свой путь", – говорит экс-исполнительница.

      В то же время Приходько отметила, что в роли политика ей с некоторыми вещами придется мириться.

      "У меня всегда есть выбор. Что касается Путина, то мое мнение – неизменно. Если так произойдет, то меня в делегации, которая будет ехать с ним на переговоры, не будет. В Украине же нужно договариваться. Пока не могу назвать какие-то фамилии, дайте мне время со всем ознакомиться", – убеждает женщина.

      Напомним, в конце июля Анастасия Приходько заявила, что идет в политику. В частности, она объявила, что организует новое общественно-политическое движение вместе с заместителем командира Украинской добровольческой армии (УДА) и командиром 8-го отдельного батальона "Аратта" Андреем Гергертом.

      Впоследствии появилась информация, что певица решила покинуть сцену. Такой шаг она объяснила тем, что устала слушать, когда ее называют неформатом, поэтому решила уделить больше времени себе. Правда через некоторое время Приходько потрясла еще одним заявлением – оказалось, что певица присоединилась к "Батькивщине" Юлии Тимошенко.

       

      Теги: Руслана Святослав Вакарчук Музыка Анастасия Приходько Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 ноября: псевдовыборы на Донбассе, Трамп и Макрон разругались из-за армии
      сегодня , 22:26 Главные новости 10 ноября: псевдовыборы на Донбассе, Трамп и Макрон разругались из-за армии
      Усик – Беллью: онлайн боксерского поединка
      сегодня , 22:13 Усик – Беллью: онлайн боксерского поединка
      Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      сегодня , 22:00 Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      Наталія Лебідь
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 20:00 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька
      Де і чому найбільше поважають вчителів
      сегодня , 19:00 Де і чому найбільше поважають вчителів
      Блог Медіа
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Участники "Евровидения 2011" ищут поклонников в Украине
       25 апреля 2011 , 15:44 5
      Десантники во Львове демонстрировали навыки рукопашного боя
       2 августа 2012 , 20:09 3
      Экс-наставник Металлиста: Ничто не помешает Шахтеру стать чемпионом, Динамо – не конкурент
       9 октября , 16:30
      Форвард без игровой практики прокомментировал вызов в сборную Украины
       9 октября , 19:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук