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      Чем Притула сейчас занимается в "Голосе": объяснение Вакарчука

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      Вакарчук рассказал, чем Притула занимается в "Голосе"
      Вакарчук рассказал, чем Притула занимается в "Голосе" / Фото из Instagram

      Шоумен Сергей Притула является членом партии Вакарчука "Голос". Он продолжает свою работу в политсиле несмотря на то, что на парламентских выборах так и не прошел нардепом в Верхвоную Раду. Сейчас ведущий много помогает "Голосу" и является советником по многим политическим вопросам.

      Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в интервью "Украинской правде" рассказал, что члены политсовета партии обсуждают разные важные вопросы и имеют менеджерские функции.

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      Притула является членом политсовета. У нас еженедельно проходят заседания, мы так или иначе определяемся по тому или иному политическому вопросу. В данном случае Притула является человеком, который очень много советует. Он тонко чувствует людей и этим нам очень помогает,
      – отметил политик.

      По словам Вакарчука, он в общем обсуждал с Притулой местные выборы, запланированные в Украине на 2020 год. Однако, лидер партии не захотел рассказывать, действительно ли Притула будет баллотироваться в мэры Киева.

      "Давайте мы дождемся вообще-то, когда будут выборы, а потом будем говорить о тех людях, которые идут или не идут на выборы. Потому что это из серии – все спрашивали, кто идет на президентские выборы, а затем произошло совсем по-другому", – подытожил Вакарчук.

      Кто такой Сергей Притула?Популярный телеведущий, основатель юмористического проекта "Варьяты-шоу" и волонтер. На парламентских выборах 2019 года был кандидатом в народные депутаты от партии "Голос". Однако в Верховную Раду не попал, потому что партия Вакарчука набрала менее 6% и место Притулы оказалось непроходным.

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      Притула – в мэры Киева: что об этом известно

      Выборы Киевсовета и мэра столицы состоятся вместе с местными выборами по всей Украине весной 2020 года. В кулуарах Верховной Рады ходят слухи, что от "Голоса" на должность главы столицы выдвинут шоумена Сергея Притулу.

      Согласно рейтингу социологической группы "Рейтинг", лидерами в борьбе за пост мэра Киева являются Виталий Кличко, Сергей Притула и Александр Ткаченко.

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      Автор: Ляля Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Партия Голос Святослав Вакарчук - новости Новости Киева Местные выборы 2020 Сергей Притула
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