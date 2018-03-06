Чем стоит заменить сладкое при диете: полезные советы

Человек, который активно занимается спортом, обязательно сталкивается с проблемой отказа от сладкого. Однако те сладкоежки, которые все же не могут забыть о пирожных и выпечке, могут найти альтернативу в полезных сладостях.

Как известно, любые десерты относятся к быстрым углеводам, которые мгновенно попадают в кровь и засоряют ее. Это не только вредит здоровью, но и влияет на фигуру. Поэтому диетологи советуют получать желаемую глюкозу из полезных сладостей, сообщает журнал Cosmopolitan.

Читайте также: 10 килограммов за месяц: какие продукты стоит исключить из рациона чтобы быстро похудеть

Шоколад



Черный шоколад без сахара

Черный шоколад, который не содержит сахара, может с легкостью заменить калорийные сладости. Плитки на фруктозе, сорбит или стевии можно купить в любом магазине, где есть продукты для людей с диабетом. Кроме того, из какао можно делать домашние десерты без сахара.

Домашняя выпечка



Полезная выпечка

Известные топ-модели часто не отказываются от выпечки, однако потребляют правильные десерты. В частности, кексы с отрубями, конфеты из сухофруктов, десерты из овощей. Для таких сладостей используют рисовую или кукурузную муку, а сахар заменяют фруктозой, сорбитом или стевией.

Читайте также: 7 привычек, которые помогают сжигать жир без особых усилий

Фрукты



Фрукты заменяют сладости

Всем известно, что во фруктах тоже есть немножко сахара. Однако клетчатка, которая тоже содержится в этих продуктах, ускоряет метаболизм и помогает выводить вредные вещества из организма.

Мороженое



Домашнее мороженое – полезно и вкусно

Сладости можно заменить домашним сорбетом или мороженым. В основе лакомства должно быть обычное молоко, протеин с любимым вкусом, фрукты и кефир. Все ингредиенты размельчите в блендере и поставьте в морозильную камеру на ночь. Если не хватает времени для приготовления полезного десерта, его можно приобрести в магазинах со спортивным питанием.