Чем удивляли детей профессионалы своего дела: "Город профессий" в Киеве

Дети в Киеве получили возможность выбрать себе профессию по душе. Однако только на день, ведь такие условия "Города профессий". Наблюдали за карьерными достижениями маленьких и корреспонденты 24 канала.

Выбор профессий для детей очень велик, ведь очень много локаций с различными профессиями: спасатели, пожарные, полицейские, парикмахеры, кассиры, банкиры.

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Родители привели своих детей, чтобы они попробовали себя в разных социальных ролях и испытали свои навыки. Журналисты 24 канала пообщались с инструкторами, которые показывали детям, что они умеют, чтобы поощрить и популяризировать свою профессию.

Сегодня у нас "Город профессий" и мы показываем профессию спасатель-кинолог,

— рассказал инструктор служебного собаководства Виталий Орел.

Работники полиции в "Городе профессии"

Дети улыбались, фотографировались, а также получали специальные отметки в паспорта. Каждому участнику "Города профессии" выдали специальные паспорта, где на каждой локации проставляли штамп информации какие навыки приобрел ребенок.



Город профессии

Также каждый ребенок мог полазить и примерить на себя, как они говорят, космический скафандр, хотя на самом деле это защитный костюм. Кроме этого, могли читать, считать, печатать, увидеть как запускают дроны, а также поиграть.