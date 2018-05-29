Чем Украина Европу "кормит": победы украинского экспорта

Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами 42,6% от общего объема внешней торговли Украины. По результатам І квартала 2018 года, объемы торговли товарами по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 18,7%, экспорта – на 27,4%, а импорта – на 11,2%.

Как разъяснили в Министерстве экономического развития и торговли Украины в ответ на запрос 24 канала, несмотря на то, что товарооборот пока ниже докризисного, Украина впервые вышла по объему экспорта в ЕС на довоенный уровень – мы проигрываем только 500 миллионов докризисном абсолютном максимума 2008 года – 18,1 миллиарда долларов США и пиковому по ценам 2011 году – 17,9 миллиарда долларов.

Читайте также: Еврокомиссия выделила миллиард евро помощи для Украины

Что экспортируют украинцы европейцам

В 2017 году Украина не только нарастила экспорт в ЕС, но и вышла на этот рынок с новыми товарами. Так, например мы начали экспортировать судна и яхты; паяльные лампы, автобусы, продукцию кожгалантереи и тому подобное.

Кроме того, в 2017-м произошел рост экспорта по сравнению с 2016 по таким группам, как: живые животные; рыба и ракообразные; продукты из зерновых культур; эфирные масла и косметические препараты; изделия из соломы, масса из древесины; ковры; плавучие средства морские или речные; наземные транспортные средства, кроме железнодорожных; аэронавигационные или космические аппараты; часы; мебель; керамические изделия; стекло и изделия из стекла; трикотажные полотна; головные уборы; печатная продукция и прочее.

Что экспортирует Украина в ЕС

В прошлом году новые предприятия получили право экспортировать в ЕС молочную продукцию, яйца, рыбу и рыбную продукцию. А это означает, что продукция украинского производства имеет высокое качество и является конкурентной не только на рынке ЕС, но и на других рынках мира.

Количество украинских компаний, которые осуществляют экспорт товаров государств-членов ЕС постоянно растет, акцентировали в Минэкономразвития: в 2014 году, когда началось временное применение УВЗСТ с ЕС, экспорт в ЕС осуществляли 10 002 компании, по результатам 2017 года их количество значительно увеличилась и составила 14 136 компаний.

Увеличивается и количество субъектов ВЭД, которые получают статус уполномоченного экспортера и могут экспортировать в ЕС без оформления сертификата EUR.1. На сегодня таких предприятий уже более 200.

Какие европейские страны торгуют с Украиной

Успехи украинских аграриев на рынке ЕС

В 2017 году объемы экспорта агропродовольственной продукции в страны ЕС достигли рекордной для Украины отметки в 5,8 млрд долларов США. Суммарный оборот нашей торговли с Евросоюзом, то есть экспорт и импорт, составил более 8 млрд долларов США. При этом положительное сальдо превысило 3,5 млрд долларов США, пояснил в ответ на запрос 24 канала заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

Читайте также: Подсолнечное масло против морепродуктов: что покупают и продают украинские аграрии

Основными торговыми партнерами в ЕС для отечественных компаний, как и ранее, являются Нидерланды, Испания, Польша, Италия, Германия и Франция. На них приходится почти 3/4 агропродовольственного оборота. Существенно удалось нарастить поставки в Бельгии и Великобритании, роль которых в торговле Украины с ЕС постепенно растет.



Как вырос экспорт товаров в ЕС

Увеличение стоимости экспорта в Евросоюз состоялось, в первую очередь, благодаря наращиванию поставок той продукции, которая традиционно пользуется высоким спросом.

Читайте также: Какие страны больше всего покупают украинскую агропродукцию: интересная статистика

В частности, в 2017 году поставки на европейский рынок отечественного зерна, в основном кукурузы и пшеницы, составили 11 млн тонн на сумму 1,7 млрд долл. США. Масличных культур за счет рапса и сои – 2,7 млн тонн стоимостью 1,1 миллиарда. Жиров и масел – в основном, подсолнечного масла – в прошлом году было экспортировано почти 2 млн тонн на 1,5 миллиарда долларов, а остатков и отходов – жмыха – около 3 млн тонн с выручкой в 0,5 миллиарда долларов.

В прошлом году также существенно увеличились поставки мяса птицы, против показателей 2016 года на 80% – до 67 тысяч тонн. Экспорт сливочного масла увеличился в четыре раза – 3 тысячи тонн.

Отечественная плодово-ягодная продукция, хоть и не является лидирующей в экспорте, продемонстрировала 2017 года не только рост стоимости внешних поставок на треть – до 195 миллионов долларов, но и четко сфокусировалась на потребителях Европейского Союза. Ее охотно импортируют Польша, Франция, Нидерланды, Греция, Австрия, Италия и другие страны ЕС.

Как улучшить состояние экспорта в ЕС

Выполнение Соглашения об ассоциации определено ключевым приоритетом среднесрочного плана действий правительства, а рынок ЕС – одним из основных рынков "в фокусе" Экспортной стратегии. Соглашение является дорожной картой для глубинного реформирования экономики нашего государства, которое мы должны провести, в первую очередь для самих себя и благосостояния страны в целом, заверили в Минэкономразвития.

Самой главной задачей для дальнейшего успешного сотрудничества украинских экспортеров и ЕС в министерстве называют приведение украинского законодательства в соответствие с правилами ЕС. Чем больше наше законодательство, наши процессы сертификации, стандартизации будут соответствовать требованиям ЕС, тем больше результатов это будет иметь для нашей экономики и роста экспорта. Это позволит украинским производителям проще и быстрее выходить на европейский рынок. Прежде всего, такая законодательная гармонизация касается вопросов технического регулирования, а также санитарных и фитосанитарных мер.



Какие услуги экспортирует Украина в ЕС

В частности, в Министерстве отметили: уже удалось достичь значительного прогресса в сфере устранения технических барьеров в торговле. Завершен переход от устаревшей системы обязательной сертификации продукции к системе оценки соответствия согласно техническим регламентам, идентичные европейским. Украинская система аккредитации признано на международном уровне.

При этом Николай Пугачев акцентировал: чтобы рассчитывать на стабильно высокие экспортные поставки в страны ЕС, украинским производителям стоит диверсифицировать собственную товарную структуру, сконцентрировавшись на производстве продукции с более высокой добавленной стоимостью. Ведь она менее зависима от колебаний цен, чем сырье.

Также следует активнее развивать торговые связи с соседними странами, которые являются членами Евросоюза – Румыния, Венгрия, Словакия.

Основными препятствиями для экспорта отечественной агропродукции в страны-члены ЕС Пугачев назвал невысокую осведомленность наших предпринимателей относительно конкретных условий Соглашения об ассоциации, а также медленное внедрение ими европейских стандартов производства.

Читайте также: Украинцы резко увеличили потребление угля