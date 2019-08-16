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      Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает

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      Чем и за сколько Украина кормит мир
      Чем и за сколько Украина кормит мир / 24 канал

      Украина успешно продает продукты питания в страны Европы и мира. Более того, мы даже увеличиваем объем этих продаж. 24 канал исследовал, куда, сколько и на какую сумму.

      Институт аграрной экономики посчитал, сколько и что именно из агропродукции Украина продает за границу. Результаты аналитики свидетельствуют – мы улучшаем показатели агроэкспорта.

      Экспорт продуктов

      В І полугодии 2019 года Украина стала продавать за границу больше продуктов питания.

      По данным Государственной службы статистики Украины, экспорт агропродовольственной продукции в январе-июне 2019 года увеличился почти на 20% против прошлогодних показателей за соответствующий период и составил 10,3 миллиардов долларов США.

      По расчетам ученых Института аграрной экономики, доля экспорта агропродовольственной продукции за этот период составляет почти 42%.

      Больше всего продуктов покупают у Украины страны Азии, Африки, Европейского Союза и СНГ. При этом в СНГ стали продавать меньше, а в другие регионы – наоборот.

      Азиатские страны за І полугодие 2019 года закупили украинского продовольствия почти на 4,3 миллиарда долларов, это на 15% больше, чем в прошлом году.

      Страны Европейского Союза покупают у нас треть всех продуктов на экспорт. За январь-июнь 2019 года они закупили украинского продовольствия на 3,4 миллиарда долларов (+28,7%), а в прошлом году – на 2,6.

      Почти на 25% против соответствующего периода прошлого года увеличились объемы экспорта в страны Африки и составили около 1,6 млрд долларов.

      Экспорт в страны СНГ за 6 месяцев этого года составил 7% от общего экспорта аграрной продукции.

      Тройка лидеров-имопртеров украинских продуктов это:

      • Китай (в прошлом году за первые шесть месяцев занимал третье место);
      • Египет;
      • Индия.

      Определяющими товарами для украинского экспорта остались зерновые, масло и масличные культуры, а также мясные продукты. Суммарно они обеспечили больше 84% выручки от продажи отечественного агропродовольства. Кроме того, в І полугодии 2019 года произошло увеличение экспорта этих групп продуктов в натуральном выражении относительно прошлого года.

      агроекспорт
      Какие агропродукты и за сколько купили у Украины

      Мясо

      Экспорт мяса в этом году вырос почти на 20% – до 364 миллионов долларов.

      Больше всего мясной продукции – 21% – у нас закупила Саудовская Аравия, которая в нынешнем году продолжает возглавлять рейтинг импортеров отечественного мяса.

      Больше всего вырос экспорт мяса птицы. В І полугодии 2019-го он вырос против прошлогодних показателей почти на 38%, до 211 тысяч тонн. При этом стоимость экспорта этого вида мясной продукции увеличилась на 28% – с 241 миллионов долларов до 307.

      Масло

      Больше всего жиров и масел украинского производства покупает Индия. За январь-июнь 2019 года ее доля в структуре украинского экспорта этого вида продукции составила 32,1%, отметил эксперт.

      Остальные основные страны-импортеры заметно уступают Индии по стоимостным объемам закупок: Китай (12,9%), Нидерланды (9,4%), Ирак (8,2%), Испания (6,3%) и Италия (5,6%).

      Зерно

      За январь-июнь 2019 года экспорт отечественных зерновых составила 26,2 миллионов тонн, принес выручку на сумму свыше 4,5 миллиардов долларов.

      Крупнейшими покупателями украинского зерна в І полугодии 2019 года, как и ранее, были страны Африки, Азии и Европы.

      Лидер среди отечественных импортеров зерновых несколько лет подряд Египет – он импортирует из Украины до 15% стоимостных объемов поставок зерна.

      Імпортери України
      Крупнейшие импортеры Украины

      Экспорт в Европу

      По данным Института аграрной экономики, в январе-июне 2019 года оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом увеличился на 23% – до 4,8 миллиардов долларов.

      При этом увеличилось положительное для Украины сальдо в 1,9 миллиарда долларов по сравнению с І полугодием 2018 года. То есть, сократился разрыв между количеством товаров, которые мы продаем за границу, и закупаем (но покупаем все еще больше, чем продаем).

      Крупнейшими торговыми партнерами для Украины в ЕС остаются шесть стран – Нидерланды, Испания, Италия, Польша, Германия и Франция. Больше всего в Европу Украина продала в первом полугодии: зерновых (на 1570 миллионов долларов) и масличных (187) культур, подсолнечного масла (684 миллиона), жмыха (293), а также мясопродукции (на 104 миллиона долларов).

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Публикации Инфографика Торговля Сельское хозяйство Статистика Экспорт
      Источник: 24 канал
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