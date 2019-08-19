Чем важна для Украины встреча Зеленского и Нетаньяху: мнение журналиста

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которой они обсудили важные для Украины вопросы. Эти переговоры очень важны для Украины тем, что теперь страны, вероятно, будут сотрудничать в оборонной сфере.

Такое мнение высказал журналист издания "Новое время" Иван Верстюк в прямом эфире 24 канала.

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Кому выгодна встреча – Зеленскому или Нетаньяху? По словам Верстюка, в Израиле сейчас идет дипломатическая кампания по поводу признания Иерусалима в качестве официальной столицы этого государства.

"В частности, Дональд Трамп уже признал Иерусалим и перенес туда посольство США, в то время как Украина, как и Евросоюз, до сих пор признают столицей Тель-Авив. Поэтому Нетаньяху важно получить голос достаточно большой страны, как например наше государство, чтобы распространить это среди Восточной Европы и постсоветских стран", – подчеркнул журналист.

Чем важна встреча Зеленского и Нетаньяху?

Верстюк заявил, что наибольшие ожидания от этой встречи - это сотрудничество в оборонной сфере, ведь Израиль владеет технологиями, например, в военной радиосвязи.

Украина могла бы покупать их, ведь это нужно для армии. Да и другие виды вооружений, ведь мы знаем, что Израиль – это родина супереэфективной спецслужбы "Моссад". Я думаю, что это будет сотрудничество на уровне спецслужб,

– прокомментировал журналист.



Зеленский встретился с Нетаньяху / Фото журналистки 24 канала Марии Писаренко

Какие положительные изменения можно ждать после этой встречи? Верстюк считает, что самым главным является то, что Зеленскому пожмут руки лидеры мира. "Уже были встречи с Макроном и Эрдоганом, сейчас Нетаньяху и это, наверное важно накануне возможного визита президента Украины в США, чтобы Зеленский получил немного опыта в этих сложных двусторонних переговорах", – добавил он.

О чем говорили Зеленский и Нетаньяху?

Так, во время своего общения украинский и израильский лидеры успели обсудить целый ряд важных вопросов:

торгово-экономические отношения между государствами;

расширение соглашения о зоне свободной торговли;

решение проблемы с въездом украинцев на территорию Израиля;

Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа ;

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим;

договоренность об открытии в Киеве и Иерусалиме центров высокотехнологичного развития;

Совместный брифинг Зеленского и Нетаньяху: смотрите видео