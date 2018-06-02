Чем влюбляет в Instagram подруга Кардашьян Аманда Ли: горячие фото (18+)
Американская телезвезда Ким Кардашьян выложила в сеть фото с фитнес моделью и тренером Амандой Ли.
Аманда работает инструктором по пилатесу, личным тренером и моделью купальников. За ее деятельностью в Instagram следят более 12 миллионов подписчиков.
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Кроме тренировок в зале, Аманда также занимается йогой и танцами.
Источник: 24 Канал
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