Чем влюбляет в Instagram подруга Кардашьян Аманда Ли: горячие фото (18+)

Американская телезвезда Ким Кардашьян выложила в сеть фото с фитнес моделью и тренером Амандой Ли.

Аманда работает инструктором по пилатесу, личным тренером и моделью купальников. За ее деятельностью в Instagram следят более 12 миллионов подписчиков.

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Кроме тренировок в зале, Аманда также занимается йогой и танцами.

Happy Easter babes Публикация от Amanda Lee (@amandaeliselee) 1 Апр 2018 в 4:53 PDT

I ️ you, Mexico Публикация от Amanda Lee (@amandaeliselee) 6 Янв 2018 в 10:36 PST