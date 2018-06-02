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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Чем влюбляет в Instagram подруга Кардашьян Аманда Ли: горячие фото (18+)

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Аманда Ли
Аманда Ли / Фото з соцсетей

Американская телезвезда Ким Кардашьян выложила в сеть фото с фитнес моделью и тренером Амандой Ли.

Аманда работает инструктором по пилатесу, личным тренером и моделью купальников. За ее деятельностью в Instagram следят более 12 миллионов подписчиков.

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Кроме тренировок в зале, Аманда также занимается йогой и танцами.

 

Smile - Bikini: @twentysauce

Публикация от Amanda Lee (@amandaeliselee)

 

In the mood for a weekend getaway Wearing @prettylittlething

Публикация от Amanda Lee (@amandaeliselee)

 

Happy Easter babes

Публикация от Amanda Lee (@amandaeliselee)

 

Don’t think about it too much Jeans from @fashionnova

Публикация от Amanda Lee (@amandaeliselee)

 

I ️ you, Mexico

Публикация от Amanda Lee (@amandaeliselee)

 

Too busy counting all these blessings

Публикация от Amanda Lee (@amandaeliselee)

 

.... And another one @loungeunderwear

Публикация от Amanda Lee (@amandaeliselee)

 

Теги: Ким Кардашян LifeStyle
Источник: 24 Канал
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