Чем водка полезнее других алкогольных напитков: ответ врача

Кандидат медицинских наук Анатолий Печинка убежден, что водка гораздо полезнее других алкогольных напитков. Все из-за процесса ее изготовления.

Он отметил, что во время ее изготовления не используют красителей и ароматизаторов в отличие от коньяка или виски, пишет "Сегодня".

Читайте также: Врач назвал самые распространенные ошибки во время застолья

Коньяк может содержать жженый сахар, сивушные масла, альдегиды, а виски – красители и стабилизаторы вкуса. Он отметил, что такие напитки являются низкокачественными.

Из-за этанола, которые они содержат, человек быстрее пьянеет, а большое его количество вызывает интоксикацию. С такой стороны водка намного безопаснее.

Однако во время ее производства могут использовать метанол – смертельный для человека спирт, который почти не отличается от этанола. Таким образом фальсифицированный алкоголь становится смертельно опасной для здоровья.

Однако даже если водку изготовить по всем стандартам, она все же вредна для печени.

"Регулярное употребление этого спиртного напитка, даже в небольших количествах, неизбежно приводит к развитию алкогольной зависимости, алкогольного гепатита и даже циррозу печени", – отметил Анатолий Печинка.

К слову, британские ученые установили, что небольшие дозы алкоголя помогают снизить потребление алкоголя и уменьшить число преждевременных смертей, которые связаны с чрезмерным его потреблением.