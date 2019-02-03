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      Чем вредны бутерброды с колбасой и чем их можно заменить

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      Чем вредны бутерброды с колбасой и чем их можно заменить
      Чем вредны бутерброды с колбасой и чем их можно заменить / Фото из открытых источников

      Бутерброд из хлеба, масла и колбасы – привычный для многих завтрак, перекус, обед, полдник или ужин. Но такой бутерброд – это нездоровая, бесполезная и довольно дорогая еда.

      Прежде всего, белый хлеб содержит много соли. В 100 граммах хлеба содержится примерно пятая часть дневной нормы соли, пояснила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. А употребление большого количества соли создает риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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      У хлеба также высокий гликемический индекс, то есть батон стремительно поднимает уровень сахара в крови. Однако из-за действия инсулина уровень сахара быстро падает и человек снова становится голодным.

      Что касается колбасы, то в ней также много соли: в 100 граммах салями – половина дневной нормы соли. Колбаса – глубоко переработанный продукт, содержащий примеси, в частности, нитрит и бензпирен. Нитриты добавляют, чтобы колбасам была розовой, а бензпирен попадает в продукт при копчении. Он придает колбасе характерный запах и канцерогенные свойства.

      А еще регулярное чрезмерное употребление колбасы увеличивает вероятность рака прямой кишки и поджелудочной железы. Поэтому советуют полностью отказаться или меньше есть колбасу и сосиски - не чаще 3 раз в неделю и не более 50 граммов в день.

      При этом килограмм колбасы значительно дороже килограмма хорошего мяса.

      Относительно масла ученые не протестуют. Если это настоящее сливочное масло, а не спред или маргарин. В нем есть витамины А, D, K и жирные кислоты с короткой цепью, которые быстро включаются в обмен веществ. Однако в масле много насыщенных жиров, а медики предостерегают от чрезмерного их употребления.

      Супрун рассказала о более здоровой альтернативе удобному бутерброду с колбасой. Вместо батона можно употреблять отрубной хлеб. В нем больше витаминов, есть клетчатка, и меньший гликемический индекс. Можно выбрать и ржаной хлеб, в котором много магния, железа, кальция и витаминов группы В.

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      Колбасу можно заменить печеным мясом, печеночным паштетом, форшмаком или хумусом. Это качественные и безопасные источники белка, железа и цинка. К паштетам можно добавлять овощи, яблоки, зелень, корнеплоды и грибы.

      Намазать на хлеб вместо масла можно творог и зелень, фету и сладкий перец, паштеты из баклажанов, грибов или тыквы и сала.

      Здоровая альтернатива бутерброду с колбасой - это ломтик сала, черный хлеб и горчица.

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      Теги: Министерство здравоохранения Украины Здоровая жизнь Ульяна Супрун Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 канал
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