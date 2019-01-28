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      Чем запивать лекарства и когда их лучше принимать: объясняет Супрун

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      Чем запивать лекарства и когда их лучше принимать
      Чем запивать лекарства и когда их лучше принимать / stocksnap.io

      Для лучшей эффективности лекарств, нужно внимательно прочитать инструкцию и придерживаться ее. Некоторые препараты нужно принимать перед едой, другие – после.

      И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что несоблюдение инструкции может привести к неэффективности лекарств или же они могут нанести вред.

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      Если не уверены –  проконсультируйтесь с врачом.

      Супрун советует запивать лекарства водой, ведь это является беспроигрышным вариантом. Для лучшего усвоения необходимо выпить полный стакан воды.

       
      Врач Ульяна Супрун
      "Если нет воды, можно запивать едва теплым чаем. Для большинства лекарств не имеет значения, но лучше всего это вода. Не запивайте лекарства газированными напитками, особенно если препарат следует пить натощак – такие лекарства должны как можно меньше быть в кислой среде, а сладкие газированные напитки раз кислые ".

      Что касается кофе, то им лучше не запивать, хотя запрета нет. Кофеин может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, которые разрушаются той же системой обезвреживания, что и кофе. Поэтому если будете запивать этим напитком, то в организме будет слишком много кофеина и лекарств. Запрещено запивать кофе лекарства с эфедрином, поскольку это приведет к сильному стимулированию сердца.

      Не запивайте ліки кавою
      Не запивайте лекарства кофе

      Если в инструкции пишет "принимать во время еды", это означает, что препараты нужно принимать вместе с едой или в течение 30 минут после.

      Если лекарство необходимо пить натощак, то не стоит по крайней мере 2 часа до приема есть и полчаса после. Все потому, что на биодоступность лекарств (усвоение лекарств) влияет кислотность желудка, наличие желчи, пищевых волокон или ионов металлов.

       
      Врач Ульяна Супрун
      "Молочные продукты могут помешать усвоению антибиотиков ципрофлаксину или норфлаксину. Поэтому если принимаете антибиотики, употребляйте молочные продукты не менее после двух часов, как выпили лекарство.

      Что касается употребления грейпфрутов и лекарств читайте нашу статью.

      Не стоит увеличивать дозу, ведь больше – не значит лучше.

      Если вам сложно глотать лекарства, то причиной может быть дисфагия. В таком случае виноваты не сами лекарства, а определенное нарушение работы мышц или нервов глотки, возможно даже, увеличение щитовидной железы. Сообщите об этом своему врачу, он выпишет лекарства в другой форме. Или же попробуйте растереть в порошок таблетку и проглотить. Капсулы дробить нельзя.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Ульяна Супрун Здоровье Лечение Лекарства
      Источник: 24 Канал
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