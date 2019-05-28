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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Чем Зеленский похож на Обаму: объяснение журналиста

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      На днях Владимир Зеленский впервые как президент приехал на передовую. Все прошло спокойно, без пафоса и совершенно не так, как это было раньше, при предыдущих президентах. Вместо военной формы Зеленский одел классические брюки и рубашку, однако такой, с одной стороны простой жест, эксперты раскритиковали. Мол, светлую рубашку было очень хорошо видно врагу.

      Как отметил журналист "Украинской правды" Роман Кравец в прямом эфире 24 канала, президент Зеленский во время визита на передовую показал себя "простым человеком".

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      Он подчеркнул, что Зеленский не надевал маску и был самим собой, вопрос лишь в том, как долго он будет таким.

      Медийщики или политтехнологи могут со мной согласиться, что его можно сравнить с классическим Бараком Обамой, который в 2008 году так же демонстрировал свою простоту и человечность. Как мы видели, Зеленский не пытался надевать военную форму, как это делал предыдущий президент,
      – сообщил Кравец.

      Также он добавил, что действующий президент пытался произвести хорошее впечатление о себе. Однако, по мнению журналиста, на передовой он выглядел несколько растерянным. Он предположил, что это связано с определенной политической неосведомленностью.

      К слову, во время визита на передовую Зеленский пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем, социальным пакетом и укомплектования подразделений.

      Оккупированные территории Донетчины и Луганщины

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости политики Барак Обама Война
      Источник: 24 канал
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