Чем жил оккупированный Донбасс в начале агрессии Кремля: бывший узник Асеев опубликовал дневник

Бывший пленник Кремля Станислав Асеев обнародовал фрагменты из своего дневника, который вел в 2014-2017 годах. Он сумел спасти его еще до ареста со стороны боевиков. И сейчас получил обратно.

Как Асеев написал в фейсбуке, у него сложилось впечатление, что он получил привет с того света.

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Выдержки из дневника Станислава Асеева

Сегодня встретил на улице своего старого друга. Он шел домой в увольнение с базы боевиков, где служит минометчиком. Говорили почти четверть часа. Наконец смог выяснить для себя вопрос, который меня давно волновал абсолютно однозначно: я не смог бы нажать на курок. Интересно, как поступил бы он, узнав, кто я?

***

1:15 ночи. Только что состоялся обстрел из "Града": дикий грохот, взрывной волной открыло окна балкона, в спальне – видно, как днем. За полем что-то горит. Успел выскочить в прихожую за стену, хотя обломков не было. Скоро на работу, выспаться не удастся. Остальные 4,5 часа придется спать в одежде.

***

Снова грузили капусту. Устал так, что нет сил даже просто смотреть: уже одно это занятие кажется мне чрезмерным. (За окном – снова мины).

***

Сегодня на улице ко мне подошел старик и попросил 10 копеек. Я стоял весь в муке и грязной одежде, но закрывал хозяйский джип, куда только что засунул мешок зерна. Думаю, именно поэтому я привлек его внимание. Я дал ему гривну, оставив 5 на проезд. Он едва меня не расцеловал. Весь день чувствую невыносимые угрызения совести: то ли за то, что сделал "доброе" дело, то ли из-за того, что думаю об этом. Едва не бросился его догонять, чтобы забрать деньги обратно: думаю, мне стало бы значительно легче. (Спасла очередная машина с мукой).

***

Уже вторые сутки – самая тяжелая депрессия. Работа не помогает, хотя я стараюсь даже не отдыхать. (Стоит присесть, и в глазах просто темнеет). Пришлось снова есть шоколад.

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Если бы Бог сказал, что я – грешен и заслуживаю на вечные муки, как бы я смог в этом убедиться, не обращаясь к нему самому? (Не об этом ли думал Гедель? (австрийский логик и прозаик – 24 канал). Думаю, Страшный Суд в этом смысле похож на эффект от хорошей картины: было бы глупо сказать, что она – хорошая.

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Писатель – худшая из профессий: и платят мало, и уйти невозможно.

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Вчера вечером наткнулся на патруль: не дошел буквально метров 15 до подъезда. 4 здоровых парня с автоматами и в бронежилетах, на удивление вежливы, учитывая, что я был без паспорта. После небольшого допроса отпустили. Какое странное чувство: я смотрю им в лицо, так же вежливо отвечаю, но не покидает ощущение плохо сыгранной пьесы, словно я пришел грабить банк, который мне задолжал, но перед этим вынужден несколько минут пообщаться с менеджером о кредитной ставке.

***

9 мая. Стал свидетелем психоза и истерии. Георгиевские ленты в ушных серьгах; завешены фасады домов "республиканскими" и российскими флагами; пьяные "спартанцы", что чешут ножами бороды; гармонисты – по всему бульвару; малыши в гимнастерках, пилотках и пулеметных лентах; окруженный "Оплотом" драмтеатр; десятки патрулей; помидоры, водка и пиво на лавочках ранее ухоженных скверов. Очереди в сортир и за "фронтовой" гречкой. Слезы, перегар, шашлыки.

***

Її очам

Її очам. Що є в них все:

Зірки Ван Гога, і Моне…

І ніжний промінь на бульварі

Похмурим ранком у Сен-В’є.

Її очам. Що в них війна:

Кипить розкатами гроза

І квітне синім небосхилом

Надія з присмаком вина.

Її очам. Що з них не йде

Вечірнє сяйво де-Кале,

І бродить потайки від зору

Щось до безмежності сумне.

Її очам. І їй самій:

Глибокій, пристрасній, сумній –

Чия душа давно б зів’яла

Без зеленіючих в ній мрій...

Її очам, у тінях віт,

Крізь пелену туманних літ

Бажати можна лиш одного:

Наснаги втратити свій щит...

***

Возвращался из Артемовска. Вечером застрял на Ясиноватском блокпосту. В Горловке подобрали двоих, у одного оказался паспорт, выданный сегодняшним числом. Оба кавказцы, едва говорят по-русски. Маршрутку окружили "ополченцы", надели бронежилеты и приказали этим двум выйти. Целый час допроса: пока их допрашивали, как раз был красивый закат. Картину портила разве что надпись "за внучка Мишу", которая мелькала у меня перед глазами на одной из досок поста. Кавказцев сняли с рейса и отвели в лесополосу. Нас отпустили. – Рулетка, в которой число ополченцев снова не сыграло. (Теряю чувствительность). В Ясиноватой заметил высотный дом, часть которого срезало снарядом, будто масло ножом. В окне, через метр от бетонных кусков, ужинали.

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