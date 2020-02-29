16:50
29 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов запретил коронавирус. Искусственный интеллект Путина
      Вєсті Кремля
      22:44, 28 февраля
      Вести.UA Тимошенко спасает мир. Милованов заразился коронавирусной экспертностью
      Вєсті.UA
      21:21, 28 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Чем жил оккупированный Донбасс в начале агрессии Кремля: бывший узник Асеев опубликовал дневник

      - Читати новину українською

      Бывший пленник Кремля Станислав Асеев обнародовал фрагменты из своего дневника, который вел в 2014-2017 годах. Он сумел спасти его еще до ареста со стороны боевиков. И сейчас получил обратно.

      Как Асеев написал в фейсбуке, у него сложилось впечатление, что он получил привет с того света.

      Советуем ознакомиться! Пытки, попытки суицида и желание мести: Асеев откровенно рассказал о плене боевиков

      Выдержки из дневника Станислава Асеева

      Сегодня встретил на улице своего старого друга. Он шел домой в увольнение с базы боевиков, где служит минометчиком. Говорили почти четверть часа. Наконец смог выяснить для себя вопрос, который меня давно волновал абсолютно однозначно: я не смог бы нажать на курок. Интересно, как поступил бы он, узнав, кто я?

      ***

      1:15 ночи. Только что состоялся обстрел из "Града": дикий грохот, взрывной волной открыло окна балкона, в спальне – видно, как днем. За полем что-то горит. Успел выскочить в прихожую за стену, хотя обломков не было. Скоро на работу, выспаться не удастся. Остальные 4,5 часа придется спать в одежде.

      ***

      Снова грузили капусту. Устал так, что нет сил даже просто смотреть: уже одно это занятие кажется мне чрезмерным. (За окном – снова мины).

      ***

      Сегодня на улице ко мне подошел старик и попросил 10 копеек. Я стоял весь в муке и грязной одежде, но закрывал хозяйский джип, куда только что засунул мешок зерна. Думаю, именно поэтому я привлек его внимание. Я дал ему гривну, оставив 5 на проезд. Он едва меня не расцеловал. Весь день чувствую невыносимые угрызения совести: то ли за то, что сделал "доброе" дело, то ли из-за того, что думаю об этом. Едва не бросился его догонять, чтобы забрать деньги обратно: думаю, мне стало бы значительно легче. (Спасла очередная машина с мукой).

      ***

      Уже вторые сутки – самая тяжелая депрессия. Работа не помогает, хотя я стараюсь даже не отдыхать. (Стоит присесть, и в глазах просто темнеет). Пришлось снова есть шоколад.

      ***

      Если бы Бог сказал, что я – грешен и заслуживаю на вечные муки, как бы я смог в этом убедиться, не обращаясь к нему самому? (Не об этом ли думал Гедель? (австрийский логик и прозаик – 24 канал). Думаю, Страшный Суд в этом смысле похож на эффект от хорошей картины: было бы глупо сказать, что она – хорошая.

      ***

      Писатель – худшая из профессий: и платят мало, и уйти невозможно.

      ***

      Вчера вечером наткнулся на патруль: не дошел буквально метров 15 до подъезда. 4 здоровых парня с автоматами и в бронежилетах, на удивление вежливы, учитывая, что я был без паспорта. После небольшого допроса отпустили. Какое странное чувство: я смотрю им в лицо, так же вежливо отвечаю, но не покидает ощущение плохо сыгранной пьесы, словно я пришел грабить банк, который мне задолжал, но перед этим вынужден несколько минут пообщаться с менеджером о кредитной ставке.

      ***

      9 мая. Стал свидетелем психоза и истерии. Георгиевские ленты в ушных серьгах; завешены фасады домов "республиканскими" и российскими флагами; пьяные "спартанцы", что чешут ножами бороды; гармонисты – по всему бульвару; малыши в гимнастерках, пилотках и пулеметных лентах; окруженный "Оплотом" драмтеатр; десятки патрулей; помидоры, водка и пиво на лавочках ранее ухоженных скверов. Очереди в сортир и за "фронтовой" гречкой. Слезы, перегар, шашлыки.

      ***

      Її очам

      Її очам. Що є в них все:

      Зірки Ван Гога, і Моне…

      І ніжний промінь на бульварі

      Похмурим ранком у Сен-В’є.

      Її очам. Що в них війна:

      Кипить розкатами гроза

      І квітне синім небосхилом

      Надія з присмаком вина.

      Її очам. Що з них не йде

      Вечірнє сяйво де-Кале,

      І бродить потайки від зору

      Щось до безмежності сумне.

      Її очам. І їй самій:

      Глибокій, пристрасній, сумній –

      Чия душа давно б зів’яла

      Без зеленіючих в ній мрій...

      Її очам, у тінях віт,

      Крізь пелену туманних літ

      Бажати можна лиш одного:

      Наснаги втратити свій щит...

      ***

      Возвращался из Артемовска. Вечером застрял на Ясиноватском блокпосту. В Горловке подобрали двоих, у одного оказался паспорт, выданный сегодняшним числом. Оба кавказцы, едва говорят по-русски. Маршрутку окружили "ополченцы", надели бронежилеты и приказали этим двум выйти. Целый час допроса: пока их допрашивали, как раз был красивый закат. Картину портила разве что надпись "за внучка Мишу", которая мелькала у меня перед глазами на одной из досок поста. Кавказцев сняли с рейса и отвели в лесополосу. Нас отпустили. – Рулетка, в которой число ополченцев снова не сыграло. (Теряю чувствительность). В Ясиноватой заметил высотный дом, часть которого срезало снарядом, будто масло ножом. В окне, через метр от бетонных кусков, ужинали.

      Обратите внимание! До сих пор не могу наесться, боюсь общаться с людьми: откровенное интервью с экс-пленником (18+)

      Что известно о Станиславе Асееве: коротко

      • Это украинский писатель, журналист и блогер. Под псевдонимом Станислав Васин работал в оккупированном Донецке. Сотрудничал с изданием "Зеркало недели", журналом "Украинская неделя" и "Радио Свобода". Урожденец Донецка.
      • Бывший однокурсник и экс-нардеп Егор Фирсов рассказывал, что журналист Станислав Асеев считал своим долгом остаться на оккупированных территориях и освещать правду о событиях там.
      • Перестал выходить на связь 2 июня 2017 года. Сначала он просто бесследно исчез, а позже боевики признали, что удерживают его.
      • За "шпионаж" в пользу Украины так называемый "суд" боевиков в 2017 году приговорил его к 15 годам заключения в подвалах донецких боевиков.
      • Асеева освободили в рамках большого обмена между Украиной и оккупантами на Донбассе. Состоялся он 29 декабря 2019 года.
      • 2 января Асеев снял баннер в свою поддержку #FreeAseyev с балкона "Украинской недели".
      • Асеев планирует продолжить работу над книгой "Изоляция". В ней журналист расскажет тайную тюрьму россиян на оккупированном Донбассе.
      Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Новости Донецка Украина – Россия Пророссийские боевики Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:41 Денис Шмыгаль может временно возглавить правительство: что о нем известно
      Наталя Боднар
      сегодня , 16:00 Стратегии ЕС: сможет ли Украина стать частью энергетической реальности Европы?
      Максим Єфімов
      28 февраля , 11:30 Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
      Едуард Хомченко
      сегодня , 13:30 Обновление в правительстве: как выдумки становятся реальностью – итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько
      сегодня , 08:40 Минцифра придумала проблему и нашла ее решения
      Олекса Коба
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук