Чемпион Азербайджана вмешался в борьбу за Хачериди

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в азербайджанский "Карабах".

Евгений, который выступает за греческий ПАОК, может покинуть свой клуб уже зимой, сообщает Gazzetta.gr.

Читайте также: Селезнев все-таки сменит команду: агент рассказал, когда состоится переход

Клуб из Азербайджана уже сделал предложение грекам относительно Хачериди.

Отметим, что в чемпионате Азербайджана "Карабах" сейчас идет на втором месте.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что 31-летний Хачериди может вернуться в "Динамо", где выступал с 2007 по 2018 год. Также в трансфере защитника якобы заинтересован донецкий "Шахтер". Однако Хачериди опроверг слухи о своем трансфере, однако заявил, что открыт к предложениям.