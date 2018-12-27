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      Чемпион Азербайджана вмешался в борьбу за Хачериди

      28 Читати новину українською
      Евгений Хачериди
      Евгений Хачериди / О. Осипова

      Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в азербайджанский "Карабах".

      Евгений, который выступает за греческий ПАОК, может покинуть свой клуб уже зимой, сообщает Gazzetta.gr.

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      Клуб из Азербайджана уже сделал предложение грекам относительно Хачериди.

      Отметим, что в чемпионате Азербайджана "Карабах" сейчас идет на втором месте.

      Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что 31-летний Хачериди может вернуться в "Динамо", где выступал с 2007 по 2018 год. Также в трансфере защитника якобы заинтересован донецкий "Шахтер". Однако Хачериди опроверг слухи о своем трансфере, однако заявил, что открыт к предложениям.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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