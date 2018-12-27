Чемпион Азербайджана вмешался в борьбу за Хачериди
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в азербайджанский "Карабах".
Евгений, который выступает за греческий ПАОК, может покинуть свой клуб уже зимой, сообщает Gazzetta.gr.
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Клуб из Азербайджана уже сделал предложение грекам относительно Хачериди.
Отметим, что в чемпионате Азербайджана "Карабах" сейчас идет на втором месте.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что 31-летний Хачериди может вернуться в "Динамо", где выступал с 2007 по 2018 год. Также в трансфере защитника якобы заинтересован донецкий "Шахтер". Однако Хачериди опроверг слухи о своем трансфере, однако заявил, что открыт к предложениям.
Источник: 24 Канал
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