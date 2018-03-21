Чемпион мира по биатлону заявил о давлении IBU в отношении соревнований в России

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли, который победил в 2017 году на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, утверждает, что Международный союз биатлонистов (IBU) заставляет спортсменов ехать на этап Кубка мира в Тюмени.

Такое заявление спортсмен сделал в комментарии норвежскому государственному вещателю NRK.

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"Я знаю много других сборных и спортсменов, которые хотят бойкотировать соревнования. Например, Чехия не выступит, но они должны ехать, чтобы не потерять квоту на следующий сезон. Кроме того, они потеряют деньги, если останутся дома. Люди должны понять, что у IBU много власти, и они заставляют биатлонистов ехать в Россию", – подчеркнул биатлонист.

По его словам, пришло время для нового руководства, которое будет понимать атлетов.

"Голоса спортсменов и федераций – очень громкие, но в IBU их не слушают. IBU существует благодаря биатлонистам, но на спортсменов не обращают внимания. Пришло время для того, чтобы в IBU появился новый руководитель, который будет понимать биатлонистов. Эта задача федерации – гарантировать, что соревнования проходят честно", – подчеркнул Бэйли.

Напомним, ранее лидер мужской сборной США Лоуэлл Бэйли призвал присоединиться к бойкоту этапа Кубка мира в России сборную Норвегии. Кроме того, олимпийский чемпион в эстафете и серебряный призер в гонке-преследовании на Олимпиаде-2018 шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон обращался к другим биатлонистам с призывом бойкотировать соревнования в России.



Также 13 марта стало известно, что сборная Украины по биатлону не поедет на последний этап Кубка мира в Россию и намерена бойкотировать все спортивные соревнования на территории РФ.



Заключительный этап Кубка мира сезона 2017/18 должен состояться в российской Тюмени с 22 по 25 марта.