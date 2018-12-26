Чемпион мира по футболу отдал немалые призовые в благотворительный фонд

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди пожертвовал призовые за победу на Чемпионате мира 2018 года на благотворительность.

Сборная Франции, как чемпион мира, получила 38 миллионов долларов за победу. Поэтому каждый из 23 футболистов сборной получил по 330 тысяч долларов призовых. Среди них и Блез Матюиди. Эти деньги он отдал на благотворительность, сообщает Football Italia.

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"Килиан Мбапе абсолютно прав, когда говорит, что мы зарабатываем много денег. Для нас это не много, но то, что мы делаем, для них – огромно. Самое главное, что оно происходит от сердца, и мы делаем это потому, что это нас очень волнует. Когда я вижу улыбку ребенка, она наполняет меня счастьем", – заявил футболист.

Все деньги он передал в благотворительную организацию The Tremplins Blaise Matuidi, которую создал сам футболист. Она занимается реинтеграцией детей из бедных семей из пригорода.