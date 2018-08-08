Чемпион мира по легкой атлетике погиб в ДТП

Чемпион мира по бегу с барьерами кениец Николас Бетт погиб в автокатастрофе.

Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

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Согласно сообщению, авария произошла в Нанди на северо-западе Кении, куда спортсмен вернулся с чемпионата Африки.

Отмечается, что Бетт не справился с управлением автомобиля и вылетел в канаву. Как пишут местные СМИ, в этом районе в такое время часто туманная погода, что затрудняет обзор водителю. Легкоатлету было 28 лет.

В 2015 году мировую славу Николасу Бетту принесла золотая медаль на Чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине, где спортсмен победил на дистанции 400 метров с барьерами, установив национальный рекорд. Он стал первым в истории Кении чемпионом мира по бегу на дистанции меньше 800 метров.

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