Чемпион мира по рукопашному бою застрелил российского военного

В Дагестане чемпиона мира по рукопашному бою подозревают в убийстве сотрудника Росгвардии во время драки.

Как сообщает российский «Интерфакс», убийство произошло в Махачкале возле одного из кафе.

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"В Махачкале ночью (с 17 на 18 ноября, – 24 Канал) сотрудник Росгвардии, находясь во внеслужебное время возле входа в одно из городских кафе, решил прекратить групповой конфликт людей, которые там находились. В ходе решения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу. Огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что огнестрельные ранения получил также один из посетителей кафе. Он в реанимации, но в сознании.

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По данным агентства, личность стрелявшего установлена, ведутся его поиски.

"По имеющейся информации, стрелок является чемпионом мира по рукопашному бою. Его имя и фамилия следователям известны. Его ищут. Возбуждено уголовное дело", – сказал собеседник агентства.