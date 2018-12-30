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      Чемпион мира по версии WBA снова бросил вызов Ломаченко

      73 Читати новину українською
      Джервонта Дэвис
      Джервонта Дэвис / RingSide24

      Чемпион мира по версии WBA Super во втором полулегком весе американец Джервонта Дэвис вновь выразил желание провести бой с чемпионом мира по версиям WBA и WBО в легком весе Василием Ломаченко.

      "Он замечательный боксер. Почему бы нам не провести с ним PPV поединок? Он возглавляет рейтинг, но при этом победил Педрасу решением судей, а я нокаутировал его в 7-м раунде. Почему же я тогда не номер один? Мы должны это изменить!", – сказал Дэвис.

       

       

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      Напомним, что Ломаченко ранее заявил, что его цель на следующий год – объединить все титулы в легком весе и драться с теми бойцами, которые слишком много болтают. В частности, Василий хочет провести бой против Джервонты Дэвиса. Джервонта Дэвис уже заявлял, что сможет победить чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко. Среди главных недостатков украинца Джервонта отмечает то, что Василий слишком пренебрежительно относится к своим оппонентам на ринге.

      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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