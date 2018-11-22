Чемпион мира WBO: Стивенсон нокаутирует Гвоздика

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Элейдер Альварес дал прогноз на бой Адониса Стивенсона против украинца Александра Гвоздика.

Колумбийский боксер уверен в победе канадского спортсмена, передает boxingscene.com.

Читайте также: Украинский канал покажет бой Гвоздик – Стивенсон и Уайлдер – Фьюри

Альварес заявил, что собирается присутствовать на боксерском вечере, ведь сразится его лучший друг – Оскар Ривас.

Я также буду с большим интересом наблюдать за противостоянием Стивенсона и Александра Гвоздика. Я действительно думаю, что Адонис выиграет этот поединок, и сделает это досрочно,

– сказал колумбиец.

"Когда я отправил в нокаут Лучиана Буте, я выглядел действительно здорово, даже лучше, чем в боях с Жаном Паскалем и Сергеем Ковалевым. После успешного реванша с "Крашером" (Сергей Ковалев, – Ред.) я хочу драться с Адонисом Стивенсоном. Затем я намерен встретиться с Дмитрием Биволом. Есть еще Артур Бетербиев, но у нас один тренер, так что этот бой произойдет нескоро", – резюмировал боксер.

Напомним, что бой за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном состоится 2 декабря в 01:20. Поединок примет арена Videotron Centre в Квебеке (Канада).