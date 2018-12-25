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      Чемпион WBА заявил, что победит Ломаченко

      67 Читати новину українською
      Джервонта Дэвис
      Джервонта Дэвис / RingSide24

      Чемпион WBА в первом легком весе Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО) уверен, что сможет победить чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

      Дэвис заявил, что легкий вес – слишком тяжелая категория для Ломаченко: "Он небольшой, Василий дрался в полулегком весе, в легчайшем весе...".

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      Также Дэвис прокомментировал бой Ломаченко с Педрасой, где, по мнению американца, украинец недооценил оппонента.

      "Ломаченко и Педраса провели отличный бой. В тот вечер Василий смотрел свысока на Хосе, он недооценил его. Перед боем Ломаченко всегда говорил, что Педраса не станет для него большой проблемой, но оказалось совсем не так. Я могу побить Ломаченко, у меня нет сомнений", – сказал Дэвис.

       

       

      Напомним, что Ломаченко ранее заявил, что его цель на следующий год – объединить все титулы в легком весе и драться с теми бойцами, которые слишком много болтают. Василий хочет провести бой против Джервонты Дэвиса.

      Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
      Источник: 24 Канал
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