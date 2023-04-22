О досадной и болезненной ситуации в своем инстаграме рассказала украинская спортсменка Виктория Урсатий. Соответствующее сообщение появилось 17 апреля, но активнее об инциденте начали говорить только сейчас.

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Запретили выйти с флагом Украины

Девушка рассказала, что в воскресенье 16 апреля в Кишиневе состоялся Чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов (WDSF PD World Championship Latin). Во время него наши спортсмены хотели выйти на церемонию представления участников с украинским флагом. Но сделать это запретили.

По завершении Чемпионата наша спортсменка раскритиковала организаторов чемпионата. Она выложила видео, на котором сквозь слезы рассказывает, что Федерация спортивных танцев Молдовы не разрешила украинским спортсменам выйти со своим флагом.

Когда в твоей стране идет война, гибнут люди и гибнут воины, мы не можем молчать и выходить без знамени главной церемонии представления стран на международных соревнованиях. Наша задача как спортсменов, чтобы за границей не забывали, что война продолжается, чтобы наш флаг видели и помнили,

– подчеркнула Виктория.

Нашим спортсменам не разрешили выйти с украинским флагом: смотрите видео

Поскольку организаторы не разрешили выйти с флагом, наши спортсмены церемонию проигнорировали. Во время нее они с флагом Украины стояли за сценой. Виктория подчеркнула, что украинцы "не проглотили эту ситуацию". Она подчеркивает, что до сих пор существует мнение, что "спорт вне политики". Это ясно демонстрирует присутствие россиян и белорусов на предстоящей Олимпиаде. И так, убеждена она, быть не должно.

Флаг Украины развевался, но за пределами сцены: смотрите видео

Виктория рассказала также, что днем, как и остальные пары, ее вышла на паркет. Но в следующий круг они не вышли. Тогда у них возникло подозрение, что это произошло из-за большой нашивки флага Украины на рубашке.

Учитывая, что вечером нас через флаг Украины даже на церемонию не выпустили. Как потом нам сказала директор профессионального дивизиона Украины, как будто нельзя было никаких флагов. Вопрос, почему о таком не говорят раньше времени и в чем проблема на международных соревнованиях выходить с нашивкой?

– заметила она.

Также спортсменка добавила, что перечитала документ с запретами. В нем говорилось, что с флагом нельзя выходить на церемонию награждения. Но речь не идет о церемонии представления стран.

Через день, 19 апреля, она сообщила о подготовке жалобы по поводу инцидента. Этим занимается Всеукраинская федерация танцевального спорта. Направят ее во Всемирную федерацию танцевального спорта.