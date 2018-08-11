Чемпионат Европы по легкой атлетике перенесли из-за возможного взрыва

Начало соревновательного дня чемпионата Европы по легкой атлетике было отложено из-за возможности взрыва.

11 августа в Берлине женские соревнования по ходьбе на 20 км должны были начаться в 10:05, но были отложены из-за сообщения об утечке газа на дистанции.

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На место инцидента прибыли газовики и пожарные, но старт пришлось отложить. В итоге проблема была устранена и организаторы сообщили, что спортсменки стартуют в 11:55 по киевскому времени.

Напомним, что сборная Украины завоевала уже шесть медалей на чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике. Марьян Закальницкий и Алина Цвилий завоевали золото и серебро соответственно в спортивной ходьбе на 50 км, Сергей Никифоров завоевал бронзу по прыжкам в длину, Анна Рыжкова завоевала серебро в беге на 400 метров с барьерами и Наталья Прищепа вместе с Ольгой Ляховой завоевали золото и бронзу соответственно в беге на 800 метров.

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