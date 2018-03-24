Чемпионат мира по биатлону среди военных: кто будет представлять Украину

Со 2 по 10 апреля в австрийском Хохфильцене состоится Чемпионат мира по биатлону среди военных.

Украину на мировом первенстве среди военных будут представлять лидеры национальной сборной Украины по биатлону.

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По данным Федерации биатлона Украины, сине-желтую сборную на Чемпионате мира будут представлять восемь спортсменов.

Предварительный состав женской сборной Юлия Джима, Ирина Варвинец, Мария Кручова и Валерия Дмитренко.

Мужская команда будет полностью состоять из лидеров национальной сборной Сергей Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Эти соревнования обычно имеют мощное представительство. Многие страны, в том числе Чехия и Австрия, делегируют на них биатлонистов, которые выступают на этапах Кубка мира,

– цитирует гостренер Евгений Колупаев UA: Биатлон.

Тренировочный сбор спортсмены проведут в Карпатах.

25 марта в российской Тюмени заканчивается последний этап Кубка мира по биатлону сезона 2017/2018, который сборная Украины в полном составе решила бойкотировать.