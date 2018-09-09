Чемпионат мира по биатлону вместо российской Тюмени проведут в словенской Поклюке

На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) были избраны места проведения чемпионате мира 2021 и 2023.

Стоит напомнить, что перед тем мировое первенство в 2021 году должна была провести российская Тюмень. Но в 2017 году исполком IBU лишил россиян права проведения соревнований из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил в России. Поэтому IBU было вынуждено выбирать новое место проведения чемпионата мира. Однако как такового выбора не было, ведь Поклюка была единственным кандидатом на проведение мирового первенства 2021.

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Вместе с тем в 2023 году чемпионат мира пройдет в немецком Оберхофе. Конкурентом был чешский город Нове Место, но за него отдали лишь 21 голос в конгрессе, в то время как Оберхоф набрал 28 голосов.

К слову, на конгрессе Международного союза биатлонистов был избран новый председатель IBU. Им стал ярый противник допинга швед Олле Далин. Кроме того, Союз биатлонистов России так и не сумел восстановить полноценный статус в IBU.