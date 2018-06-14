Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица
14 июня стартовал чемпионат мира по футболу 2018 года. В первый день было сыграно только одну игру - матч-открытие, в котором сборная России принимала Саудовскую Аравию.
На групповой стадии каждый день будут проходить 3-4 матча. Все участники плей-офф определятся 28 июня. С 30 июня начнутся матчи 1/8 финала.
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Группа A
14 июня
18:00. Россия – Саудовская Аравия
15 июня
15:00. Египет – Уругвай
19 июня
21:00. Россия – Египет
20 июня
18:00. Уругвай – Саудовская Аравия
25 июня
17:00. Уругвай – Россия
17:00. Саудовская Аравия – Египет
|Группа A
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|Россия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Саудовская Аравия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Египет
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Группа B
15 июня
18:00. Марокко – Иран
21:00. Португалия – Испания
20 июня
15:00. Португалия – Марокко
21:00. Иран – Испания
25 июня
21:00. Испания – Марокко
21:00. Иран – Португалия
|Группа B
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Иран
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Группа C
16 июня
13:00. Франция – Австралия
19:00. Перу – Дания
21 июня
15:00. Дания – Австралия
18:00. Франция – Перу
26 июня
17:00. Австралия – Перу
17:00. Дания – Франция
|Группа C
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Австралия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Группа D
16 июня
16:00. Аргентина – Исландия
22:00. Хорватия – Нигерия
21 июня
21:00. Аргентина – Хорватия
22 июня
18:00. Нигерия – Исландия
26 июня
21:00. Нигерия – Аргентина
21:00. Исландия – Хорватия
|Группа D
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Нигерия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Группа E
17 июня
15:00. Коста-Рика – Сербия
21:00. Бразилия – Швейцария
22 июня
15:00. Бразилия – Коста-Рика
21:00. Сербия – Швейцария
27 июня
21:00. Сербия – Бразилия
21:00. Швейцария – Коста-Рика
|Группа E
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|Коста-Ріка
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Группа F
17 июня
18:00. Германия – Мексика
18 июня
15:00. Швеция – Южная Корея
23 июня
18:00. Южная Корея – Мексика
21:00. Германия – Швеция
27 июня
17:00. Южная Корея – Германия
17:00. Мексика – Швеция
|Группа F
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Группа G
18 июня
18:00. Бельгия – Панама
21:00. Тунис – Англия
23 июня
15:00. Бельгия – Тунис
24 июня
15:00. Англия – Панама
28 июня
21:00. Панама – Тунис
21:00. Англия – Бельгия
|Группа G
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Группа H
19 июня
15:00. Колумбия – Япония
18:00. Польша – Сенегал
24 июня
18:00. Япония – Сенегал
21:00. Польша – Колумбия
28 июня
17:00. Япония – Польша
17:00. Сенегал – Колумбия
|Группа H
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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