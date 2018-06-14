Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица

14 июня стартовал чемпионат мира по футболу 2018 года. В первый день было сыграно только одну игру - матч-открытие, в котором сборная России принимала Саудовскую Аравию.

На групповой стадии каждый день будут проходить 3-4 матча. Все участники плей-офф определятся 28 июня. С 30 июня начнутся матчи 1/8 финала. Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей Группа A 14 июня

18:00. Россия – Саудовская Аравия 15 июня

15:00. Египет – Уругвай 19 июня

21:00. Россия – Египет 20 июня

18:00. Уругвай – Саудовская Аравия 25 июня

17:00. Уругвай – Россия

17:00. Саудовская Аравия – Египет Группа A І В Н П З П О 1 Россия 0 0 0 0 0 0 0 2 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 0 0 3 Египет 0 0 0 0 0 0 0 4 Уругвай 0 0 0 0 0 0 0 Группа B 15 июня

18:00. Марокко – Иран

21:00. Португалия – Испания 20 июня

15:00. Португалия – Марокко

21:00. Иран – Испания 25 июня

21:00. Испания – Марокко

21:00. Иран – Португалия Группа B І В Н П З П О 1 Марокко 0 0 0 0 0 0 0 2 Иран 0 0 0 0 0 0 0 3 Португалия 0 0 0 0 0 0 0 4 Испания 0 0 0 0 0 0 0 Группа C 16 июня

13:00. Франция – Австралия

19:00. Перу – Дания 21 июня

15:00. Дания – Австралия

18:00. Франция – Перу 26 июня

17:00. Австралия – Перу

17:00. Дания – Франция Группа C І В Н П З П О 1 Франция 0 0 0 0 0 0 0 2 Австралия 0 0 0 0 0 0 0 3 Перу 0 0 0 0 0 0 0 4 Дания 0 0 0 0 0 0 0 Группа D 16 июня

16:00. Аргентина – Исландия

22:00. Хорватия – Нигерия 21 июня

21:00. Аргентина – Хорватия 22 июня

18:00. Нигерия – Исландия 26 июня

21:00. Нигерия – Аргентина

21:00. Исландия – Хорватия Группа D І В Н П З П О 1 Хорватия 0 0 0 0 0 0 0 2 Нигерия 0 0 0 0 0 0 0 3 Аргентина 0 0 0 0 0 0 0 4 Исландия 0 0 0 0 0 0 0 Группа E 17 июня

15:00. Коста-Рика – Сербия

21:00. Бразилия – Швейцария 22 июня

15:00. Бразилия – Коста-Рика

21:00. Сербия – Швейцария 27 июня

21:00. Сербия – Бразилия

21:00. Швейцария – Коста-Рика Группа E І В Н П З П О 1 Коста-Ріка 0 0 0 0 0 0 0 2 Сербия 0 0 0 0 0 0 0 3 Бразилия 0 0 0 0 0 0 0 4 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 Группа F 17 июня

18:00. Германия – Мексика 18 июня

15:00. Швеция – Южная Корея 23 июня

18:00. Южная Корея – Мексика

21:00. Германия – Швеция 27 июня

17:00. Южная Корея – Германия

17:00. Мексика – Швеция Группа F І В Н П З П О 1 Германия 0 0 0 0 0 0 0 2 Мексика 0 0 0 0 0 0 0 3 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 4 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 Группа G 18 июня

18:00. Бельгия – Панама

21:00. Тунис – Англия 23 июня

15:00. Бельгия – Тунис 24 июня

15:00. Англия – Панама 28 июня

21:00. Панама – Тунис

21:00. Англия – Бельгия Группа G І В Н П З П О 1 Бельгия 0 0 0 0 0 0 0 2 Панама 0 0 0 0 0 0 0 3 Тунис 0 0 0 0 0 0 0 4 Англия 0 0 0 0 0 0 0 Группа H 19 июня

15:00. Колумбия – Япония

18:00. Польша – Сенегал 24 июня

18:00. Япония – Сенегал

21:00. Польша – Колумбия 28 июня

17:00. Япония – Польша

17:00. Сенегал – Колумбия Группа H І В Н П З П О 1 Польша 0 0 0 0 0 0 0 2 Сенегал 0 0 0 0 0 0 0 3 Колумбия 0 0 0 0 0 0 0 4 Япония 0 0 0 0 0 0 0 Читайте также: Прогноз на Чемпионат мира 2018: букмекеры назвали фаворитов