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Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица

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Чемпионат мира по футболу 2018 турнирная таблица
Чемпионат мира по футболу 2018 турнирная таблица

14 июня стартовал чемпионат мира по футболу 2018 года. В первый день было сыграно только одну игру - матч-открытие, в котором сборная России принимала Саудовскую Аравию.

На групповой стадии каждый день будут проходить 3-4 матча. Все участники плей-офф определятся 28 июня. С 30 июня начнутся матчи 1/8 финала.

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Группа A

14 июня
18:00. Россия – Саудовская Аравия

15 июня
15:00. Египет – Уругвай

19 июня
21:00. Россия – Египет

20 июня
18:00. Уругвай – Саудовская Аравия

25 июня
17:00. Уругвай – Россия
17:00. Саудовская Аравия – Египет

Группа A І В Н П З П О
1 Россия 0 0 0 0 0 0 0
2 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 0 0
3 Египет 0 0 0 0 0 0 0
4 Уругвай 0 0 0 0 0 0 0

Группа B

15 июня
18:00. Марокко – Иран
21:00. Португалия – Испания

20 июня
15:00. Португалия – Марокко
21:00. Иран – Испания

25 июня
21:00. Испания – Марокко
21:00. Иран – Португалия

Группа B І В Н П З П О
1 Марокко 0 0 0 0 0 0 0
2 Иран 0 0 0 0 0 0 0
3 Португалия 0 0 0 0 0 0 0
4 Испания 0 0 0 0 0 0 0

Группа C

16 июня
13:00. Франция – Австралия
19:00. Перу – Дания

21 июня
15:00. Дания – Австралия
18:00. Франция – Перу

26 июня
17:00. Австралия – Перу
17:00. Дания – Франция

Группа C І В Н П З П О
1 Франция 0 0 0 0 0 0 0
2 Австралия 0 0 0 0 0 0 0
3 Перу 0 0 0 0 0 0 0
4 Дания 0 0 0 0 0 0 0

Группа D

16 июня
16:00. Аргентина – Исландия
22:00. Хорватия – Нигерия

21 июня
21:00. Аргентина – Хорватия

22 июня
18:00. Нигерия – Исландия

26 июня
21:00. Нигерия – Аргентина
21:00. Исландия – Хорватия

Группа D І В Н П З П О
1 Хорватия 0 0 0 0 0 0 0
2 Нигерия 0 0 0 0 0 0 0
3 Аргентина 0 0 0 0 0 0 0
4 Исландия 0 0 0 0 0 0 0

Группа E

17 июня
15:00. Коста-Рика – Сербия
21:00. Бразилия – Швейцария

22 июня
15:00. Бразилия – Коста-Рика
21:00. Сербия – Швейцария

27 июня
21:00. Сербия – Бразилия
21:00. Швейцария – Коста-Рика

Группа E І В Н П З П О
1 Коста-Ріка 0 0 0 0 0 0 0
2 Сербия 0 0 0 0 0 0 0
3 Бразилия 0 0 0 0 0 0 0
4 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0

Группа F

17 июня
18:00. Германия – Мексика

18 июня
15:00. Швеция – Южная Корея

23 июня
18:00. Южная Корея – Мексика
21:00. Германия – Швеция

27 июня
17:00. Южная Корея – Германия
17:00. Мексика – Швеция

Группа F І В Н П З П О
1 Германия 0 0 0 0 0 0 0
2 Мексика 0 0 0 0 0 0 0
3 Швеция 0 0 0 0 0 0 0
4 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0

Группа G

18 июня
18:00. Бельгия – Панама
21:00. Тунис – Англия

23 июня
15:00. Бельгия – Тунис

24 июня
15:00. Англия – Панама

28 июня
21:00. Панама – Тунис
21:00. Англия – Бельгия

Группа G І В Н П З П О
1 Бельгия 0 0 0 0 0 0 0
2 Панама 0 0 0 0 0 0 0
3 Тунис 0 0 0 0 0 0 0
4 Англия 0 0 0 0 0 0 0

Группа H

19 июня
15:00. Колумбия – Япония
18:00. Польша – Сенегал

24 июня
18:00. Япония – Сенегал
21:00. Польша – Колумбия

28 июня
17:00. Япония – Польша
17:00. Сенегал – Колумбия

Группа H І В Н П З П О
1 Польша 0 0 0 0 0 0 0
2 Сенегал 0 0 0 0 0 0 0
3 Колумбия 0 0 0 0 0 0 0
4 Япония 0 0 0 0 0 0 0

 

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Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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