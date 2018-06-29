Чемпионат мира по футболу: календарь матчей плей-офф

На Чемпионате мира по футболу сформированы все пары участников 1/8 финала. Также известно, на кого будут выходить победители каждой из пар и когда будут проходить матчи.

Напомним, в 1/8 финала Чемпионата мира сыграют Франция – Аргентина, Уругвай – Португалия, Испания – Россия, Хорватия – Дания, Бразилия – Мексика, Бельгия – Япония, Швеция – Швейцария и Колумбия – Англия. Первый матч – 30 июня, последний – 3 июля. Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей Стоит отметить, что победитель пары Франция – Аргентина сыграет с победителем матча Уругвай – Португалия. Также в четвертьфинале встретятся победители пар Испания – Россия и Хорватия – Дания, Бразилия – Мексика и Бельгия – Япония, Швеция – Швейцария и Колумбия – Англия. Таблица матчей плей-офф Чемпионата мира