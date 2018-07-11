Чемпионат мира по футболу: о результатах и последствиях мундиаля

Чемпионат мира по футболу в России прошел почти без эксцессов. Хотя без скандалов не обошлось. Впрочем, этот чемпионат фактически стал легализацией терроризма Путина.

Каковы политические итоги мундиаля и что ждать от Путина по его завершению, разбирались журналисты 24 канала.

Недобойкот

В преддверии Чемпионата мира по футболу достаточно живо обсуждалась возможность того, что в России отберут право на его проведение. Причин много: Россия – страна-агрессор, которая терроризирует не только Украину, но и Сирию, вмешивается во внутренние дела западных стран – США, Франции, Германии.

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Кроме того, российскую сборную не допустили к участию в зимней Олимпиаде из-за допинг-скандала. А за несколько месяцев до начала мундиаля в Великобритании произошел теракт – покушение на российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, которого, по версии следствия, отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое произведено в РФ. Это привело к международному скандалу, высылке российских дипломатов и заявлению официального Лондона, что представители правительства и королевской семьи не поедут на Чемпионат мира.



Мундиаль бойкотировала только Украина



Только украинская сборная отказалась участвовать в чемпионате. Так называемый бойкот на этом, по сути, закончился. Так, на открытие мундиаля не прибыли первые персоны ведущих европейских стран. Однако в Россию приехал Генсек ООН Антониу Гутерриш. Как отметили эксперты, он хотел использовать возможность поговорить с Путиным. В частности, об урегулировании конфликта на Донбассе, введении миротворцев, обмене политзаключенными и военнопленными.



Также президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на призывы представителей ЕС не посещать чемпионат, приехал в Россию на полуфинал Франция – Бельгия.

Мир выдал Путину карт-бланш

По мнению директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, Чемпионат мира вывел Путина на самую лучшую политическую форму на внешнеполитической арене со времен оккупации Крыма и начала войны в Донбассе.

Удачно инвестированные политические активы и финансы в срыв выборов в США, влияние на Brexit, на парламентские выборы в Германии, Италии принесли Путину дивиденды. Чемпионат по футболу стал вишенкой на торте. Мундиаль не захотели бойкотировать большинство стран-участниц, и это стало легализацией злодеяний Путина. Венцом его успеха будет встреча с Трампом,

– отметил Давидюк.

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С ним соглашается председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, который считает, что российский президент доволен чемпионатом, который прошел достаточно успешно.

Информационно, пиарно Путин выиграл. Для него важно через чемпионат преодолевать относительную его международную изоляцию. Он также доволен, что российская сборная дошла до четвертьфинала. Это больше, чем ожидалось, что усилило патриотические настроения в России,

– отметил Фесенко.



Макрон и Меркель готовы договариваться с Путиным?



По его словам, сейчас для Путина главное – переговоры с Трампом. Хотя президент США к футболу равнодушен. Но, по мнению Фесенко, относительный успех с чемпионатом может побудить Путина на другие подобные мероприятия. Президенту РФ нравится такой гигантизм – Олимпиада в Сочи в 2014 году, Чемпионат по футболу, которые приносят политический эффект.



Эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара также считает, что Чемпионат мира по футболу сыграл на руку Путину перед встречей с Дональдом Трампом.

Скандал с хорватами

Огласку на весь мир приобрела ситуация с игроками сборной Хорватии. Экс-игрок киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором звучит "Слава Украине!". В нескольких британских топ-СМИ этот лозунг назвали "националистическим". Посольство Украины в Великобритании разъяснило представителям медиа, "Слава Украине" – это патриотическое выражение. Тем не менее член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич был освобожден от должности и отчислен из делегации. Впоследствии ФИФА оштрафовала Вукоевича "за неспортивное поведение".

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В Украине это вызвало сильное возмущение. Но и на Западе такую позицию ФИФА раскритиковали. В частности, журналист немецкой Bild Юлиан Репке так прокомментировал этот эпизод:

Просто напоминаю: Россия убила 12 украинцев с начала Чемпионата мира. Не проблема для ФИФА, конечно. Автократический режим, украл 2 млн украинцев в 2014 году и до сих пор убивает и наносит рану ежедневно, может принимать Чемпионат мира по футболу. Но игрок чемпионата мира, который говорит "Слава Украине", сталкивается с дисквалификацией за это. ФИФА, вы отвратительные!,

– написал Репке.



Поддержка хорватами Украины вызвала бешеный резонанс в мире



По словам Владимира Фесенко, реакция хорватских футболистов показательна. Многие хорваты по своим причинам симпатизируют Украине в конфликте с Россией, потому что они прошли через подобное во время противостояния с сербами.

Акт солидарности хорватских футболистов с Украиной – прецедент не потому, что они сказали "Слава Украине", а как на это отреагировали. Футбольные чиновники стремятся быть вне политики. К сожалению, есть немало примеров, когда футбол используют в качестве политического инструмента. Путин так и сделал. Если бы футбольные чиновники не хотели политики, то тогда не надо было проводить чемпионат в России. А так политика здесь вылезла другой стороной,

– отметил Фесенко.

Эксперт отмечает: акт солидарности хорватов еще раз подтвердил, что конфликт между Украиной и Россией существует. И как бы ни хотели уйти от политики на Чемпионате мира, это будет проявляться. В то же время, отмечает политолог, Путина скандал с хорватами не слишком расстроил. Для него это не более, чем ложка дегтя в бочке меда.

Путин идет к своей геополитической мечте

Эксперты убеждены, что по завершению Чемпионата мира по футболу никаких изменений на Донбассе не стоит ожидать. Как отмечает Николай Давидюк, Путин не готов уступать ничем.

Путин будет только наращивать свои силы, влияние и отдавать Донбасс и Крым не собирается. У него хорошо идет карта, он много в это инвестировал, поэтому не будет уступать. Путин идет к своей геополитической мечте – развал евроатлантического союза, и во многом ему способствует Трамп,

– отметил Николай Давидюк.

Решающим моментом станет встреча Трампа и Путина 16 июля в Хельсинки. Впрочем, специалисты считают, что особых результатов, в частности для Украины, эти переговоры не принесут. В первую очередь, что касается освобождения украинских пленников. Перед началом мундиаля были немалые надежды, что Путин, чтобы продемонстрировать миру свою адекватность, может согласиться освободить заложников. Голодание украинского режиссера Олега Сенцова привлекло внимание всего мира. Многие страны, ЕС, Совет Европы призвали освободить Сенцова. Но этого не произошло. Хотя, замечает Александр Хара, по результатам переговоров с Трампом президент РФ может согласиться на освобождение украинских политзаключенных.



Вишенкой на торте для Путина станет встреча с Трампом

Заложники нужны Путину, чтобы выторговывать политические вещи. Это инструмент влияния на Украину, подрыва и без того низких рейтингов Порошенко. Но Путин может согласиться на обмен пленниками. Это станет аргументом друзьям Путина на Западе, что он как бы в сознании, идет на уступки. Сейчас ему в плюс ставят Чемпионат мира по футболу, и это станет продолжением положительной волны президента РФ,

– отметил Александр Хара.

Владимир Фесенко считает, что переговоры Трампа и Путина не принесут для Украины каких-либо существенных результатов. Путин ждет президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году. Более того, у экспертов есть опасения, что переговоры могут ухудшить ситуацию. В частности, говорит Фесенко, все связано с тем, что Трамп непредсказуем. Он может сказать такое, что не будет вписываться ни в какие каноны и всех поставит на уши. Есть угроза, что по итогам даже могут быть смягчены антироссийские санкции.



"Если произойдет какое-то сближение Трампа и Путина, они продемонстрируют готовность договариваться, например, относительно Сирии, то для части европейских лидеров это может стать аргументом. Если Трамп договаривается, то почему так же не сделать ЕС, где стремятся договариваться с РФ и снимать санкции. И эту идею могут попробовать постепенно продвигать. А Чемпионат по футболу – дополнительный аргумент, что все прошло без эксцессов. Россия может участвовать в глобальной повестке дня. И ничего страшного", – отметил Владимир Фесенко.

Это достаточно реальная угроза для суверенитета Украины. И Чемпионат по футболу еще раз показал: международное сообщество никак не повлияет на Россию. Как отметил юрист Геннадий Друзенко, хотя санкции введены, российская экономика к ним адаптировалась, а повышать санкционный уровень никто не собирается.

Присутствие российских войск в Украине не является секретом ни для кого. Это зафиксировано в резолюциях по результатам саммита Украина-ЕС, Совета Европы, ОБСЕ. Но это не помогает. Чтобы отстаивать свою землю, нужны не только резолюции, а вооруженные силы, которые это умеют делать,

– отметил Геннадий Друзенко.

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