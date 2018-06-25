Чемпионат мира по футболу: ситуация перед третьим туром

С понедельника, 25 июня, и до четверга, 28 июня, будут определены все участники 1/8 финала Чемпионата мира. Хотя после двух туров уже известны команды, которые точно покинут турнир. А есть группы, где участники плей-офф и до сих пор неизвестны, поэтому каждая команда имеет шанс.

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Окончательно известно, что Чемпионат мира после групповой стадии покинут Саудовская Аравия и Египет с группы A, Марокко из группы B, Перу из группы C, Коста-Рика из группы E, Тунис и Панама из группы G, а также Польша из группы H. Эти команды за два тура не набрали ни одного очка. А Саудовская Аравия, Марокко, Перу и Коста-Рика пока голов на Мундиале не забивали. Единственная команда, которая пока не набрала ни одного очка, но имеет шанс выйти в 1/8 финала – сборная Южной Кореи.

Группа A

Здесь все довольно понятно. Есть два лидера – Уругвай и Россия, которые и разыграют первое место в квартете. Россиян устроит и ничья, ведь у них лучшая разница забитых-пропущенных голов. Однако букмекеры склоняются к мысли, что победу одержат именно уругвайцы.

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Саудовская Аравия и Египет в своем матче будут играть только за престиж. Первые – забить первый гол на этом Чемпионате мира, вторые – набрать хоть какие-то очки перед тем, как отправиться домой.

Матчи:

25 июня

17:00. Уругвай – Россия

17:00. Саудовская Аравия – Египет

Группа В

В квартете с двумя явными фаворитами до сих пор не определена ситуация, кто из трех команд получит две путевки в плей-офф. Среди претендентов – Испания, Португалия и Иран. Последние – откровенное открытие этого Мундиаля. Однако их шансы в матче против сборной Португалии довольно незначительны. Если же они победят, то станут главной сенсацией ЧМ-2018.

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Матчи:

25 июня

21:00. Испания – Марокко

21:00. Иран – Португалия

Группа С

В группе C ситуация несколько проще – Франция гарантировала себе выход в плей-офф, выиграв два стартовых поединка. За вторую путевку поспорят сборные Дании и Австралии. Однако первым играть против французов, в то время как "соккеруз" имеют матч против сборной Перу, перед которой не стоят никакие турнирные задачи.

Матчи:

26 июня

17:00. Австралия – Перу

17:00. Дания – Франция

Группа D

Один из самых интересных квартетов на Чемпионате мира. В этой группе пока известно одно – сборная Хорватия заняла первое место. Кто составит компанию "клетчатым" – пока неизвестно. Самое большое разочарование – сборная Аргентины, которая сыграла первый матч в ничью, а во втором разгромно уступила. Сумеет ли Месси с компанией победить Нигерию, чтобы выйти в плей-офф – станет известно 26 июня. Хотя одной победы здесь будет маловато.

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Матчи:

26 июня

21:00. Нигерия – Аргентина

21:00. Исландия – Хорватия

Группа Е

Сборная Бразилии тоже несколько разочаровывает на этом Чемпионате мира – неудачный старт в матче со швейцарцами, победа уже в добавленное время в игре с Коста-Рикой и четыре очка в активе. А впереди матч с неуступчивыми сербами, которые отстают лишь на одно очко.

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Матчи:

27 июня

21:00. Сербия – Бразилия

21:00. Швейцария – Коста-Рика

Группа F

Самая запутанная группа. Мексика с шестью очками не гарантировала себе выход в плей-офф. А Южная Корея, которая еще не заработала ни одного балла – имеет шанс выйти в 1/8 финала.

В этой группе также выступает сборная Германии, которая, наравне с Аргентиной, претендует на звание самого большого разочарования. Команда в первом матче уступила Мексике, во втором против Швеции доигрывала матч в меньшинстве. И если бы не индивидуальное мастерство Тони Крооса, стала бы объектом беспощадной критики.

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Матчи:

27 июня

17:00. Южная Корея – Германия

17:00. Мексика – Швеция

Группа G

Как и в группе A, здесь тоже все понятно – Англия и Бельгия выходят в плей-офф. Панама и Тунис играют за престиж. Центральный матч превратился в некую формальность. Две европейские сборные имеют одинаковое количество очков – шесть, и разницу забитых-пропущенных – 8:2. Поэтому могут просто сыграть в свое удовольствие.

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Матчи:

28 июня

21:00. Панама – Тунис

21:00. Англия – Бельгия

Группа H

На два места в плей-офф в этой группе три претендента. Пока отпала только сборная Польши, которую разгромила сборная Колумбии. Благодаря этому "лос кафетерос" сохранили шансы на выход в 1/8 финала. Но им надо будет обыграть неуступчивую сборную Сенегала. Японцы же будут играть с Польшей, и их устроит даже ничья, чтобы выйти из группы. Хотя в случае поражения колумбийцев, сборная Японии тоже может позволить себе проиграть матч.

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28 июня

17:00. Япония – Польша

17:00. Сенегал – Колумбия