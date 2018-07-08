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Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации

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Победобесие
Победобесие / Чемпионат

Проведение футбольного чемпионата мира в России и успехи российской сборной – сопровождающиеся, разумеется, общенациональным ликованием – позволили некоторым моим коллегам заговорить об окончательном оформлении "посткрымской" политической нации.

Нации, которая, оказывается, умеет быть единой. В которой в момент успеха российской сборной счастливы решительно все – от рабочего из Нижнего Тагила до либерального публициста из Петербурга, от Путина до Навального.

Если бы у меня не было собственного опыта футбольного чемпионата, я бы задумался о рациональности подобных допущений. Но такой опыт у меня был – с чемпионатом Европы в Украине.

Тогда тоже казалось, что украинская политическая нация достигла, наконец, желанного единства, которого не наблюдалось с момента провозглашения независимости и о котором нельзя было и мечтать на фоне противостояния по линии Восток – Запад, Янукович – Ющенко, Янукович – Тимошенко. Чемпионату были рады все – от львовского ресторатора до донецкого шахтера. И это несмотря на то, что уже тогда режим Януковича выглядел откровенно узурпаторским и криминальным, а лидеров оппозиции отправляли в тюрьму по надуманным обвинениям.

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Время показало, что происходившее во время чемпионата было не столько единением, сколько временным забытьем, наркотиком радости, вколотым в вену больного. Чемпионат прошел – и забылся, будто его и не было никогда. Существенным оказалось одно – подготовка к нему стала сильным ударом по украинской экономике. И не только потому, что в бюджете и без того не было средств на дорогостоящее развлечение. А еще и потому, что проведение международных состязаний в таких странах, как Украина или Россия, становится частью коррупционного механизма, дополнительного широкомасштабного воровства денег из государственного бюджета. Рано или поздно это не может не сказаться.

Единая украинская политическая нация сформировалась не в дни чемпионата, а во время Майдана и последующей войны с Россией. Нации вообще не формируются благодаря зрелищам, фейерверкам и поездкам на машинах с флагами навыпуск. Это лишь мишура, тяжелое похмельное забытье, интим с Родиной на одну ночь. Для формирования нации нужна общая цель – только реальная, не игровая. И, к моему большому сожалению, общие испытания. Жизнь и судьба. Вот что объединило в 2014 году Запад, Центр, Юг и Восток Украины.

А россиян сегодня не объединяет ничего кроме кратковременной гордости болельщиков. Пройдет всего несколько дней – и все будет по-прежнему. Рабочий из Нижнего Тагила задумается об ускользающей пенсии, интеллигент из Петербурга – об умирающей свободе, Навальный – о коррумпированности Путина, Путин – о власти над миром. Этих людей на самом деле не объединяет ничего кроме проживания на одной территории, ограниченной государственными границами. Даже границы эти многие теперь видят по-разному.

И вообще, когда о появлении политической нации говорят во время футбольных чемпионатов, это свидетельствует скорее не о зарождении, а о вырождении этой самой нации.

Автор: Виталий Портников
Источник: Грани 

Автор: Блог Медиа
Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости политики Публикации
Источник: 24 Канал
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