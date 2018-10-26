Чемпионат мира по футзалу-2020 состоится в Литве

В пятницу, 26 октября, во время Совета ФИФА, которая проходит в Руанде, было определено хозяина чемпионата мира по футзалу, который состоится в 2020 году. Им стала Литва.

Чемпионат мира состоится с 12 сентября по 4 ноября 2020 года.

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Когда состоится жеребьевка ЧМ-2020 года, пока неизвестно. Но уже известно, что предыдущий раунд квалификации сыграют в период 28 января по 9 февраля 2019 года, основной раунд – 8-17 апреля 2019 года, а раунд плей-офф – осенью 2019 года.

Европа на чемпионате мира будет представлена 7-ю сборными, но одно место уже отдано Литве. Так что, в отборе на футзальный Мундиаль будет разыгрываться только 6 путевок.

Напомним, что другими претендентами на проведение турнира были Иран, Япония и Новая Зеландия. Впрочем, по решению Совета ФИФА предпочтение было отдано именно представителю Европы.