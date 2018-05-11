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Чемпионат мира по хоккею: США забросили 13 шайб за игру, Беларусь в очередной раз проигрывает

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США забросили Южной Корее 13 шайб
США забросили Южной Корее 13 шайб / IIHF

На Чемпионате мира по хоккею были сыграны четыре матча 5-го тура. В одном из них зрители увидели аж 14 шайб.

Группа А

В первом матче игрового дня Франция сумела обыграть Австрию. Благодаря этому французы сохраняют шанс на выход в четвертьфинал соревнований.

Франция – Австрия 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

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Зато Беларусь потерпела очередное поражение, и теперь будет бороться за выживание в элитном дивизионе. При этом все три шайбы в их ворота влетели еще в первом периоде.

Беларусь – Чехия 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Группа В

Настоящий голепад увидели зрители на матче США и Южной Кореи. Хотя болельщикам последней было не так радостно - в ворота их команды влетело сразу 13 шайб. Хотя именно корейцы первыми вышли вперед, реализовав большинство уже не пятой минуте игры.

США – Южная Корея 13:1 (4:1, 4:0, 5:0)

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Хозяева соревнований – сборная Дании тоже не имела особых проблем со сборной Норвегии – все три шайбы были заброшены, когда датчане находились в большинстве.

Дания – Норвегия 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

 

Теги: Новости спорта Хоккей
Источник: 24 Канал
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