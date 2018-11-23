17:51
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Чемпионат Украины по хоккею представил новый логотип и похвастался достижениями

      18 Читати новину українською
      Новый логотип УХЛ
      Новый логотип УХЛ / УХЛ

      Чемпионат Украины по хоккею – Украинская хоккейная лига (УХЛ) – существует уже три года. По случаю проведения 300 матча в регулярных чемпионатах УХЛ руководство лиги решило подвести итоги и представить обновления.

      Первый чемпионат под эгидой УХЛ был проведен в сезоне 2016-2017 годов. Нынешний чемпионат является уже третьим по счету. В нем принимают участие шесть клубов. Это "Донбасс" (Донецк), ХК "Кременчуг" (Кременчуг), "Белый Барс" (Белая Церковь), МХК "Динамо" (Харьков), "Ледяные Волки" (Киев), а также вновь хоккейный клуб "Днепр" ( Херсон).

      Читайте также: Что вы не знали о легендарных братьях-хоккеистах с украинским происхождением Бабичах: интересные факты

      Чемпионами двух предыдущих сезонов стали хоккеисты донецкого "Донбасса". В нынешнем же сезоне на данный момент лидирует ХК "Кременчуг" (47 очков после 18 матчей), у херсонского "Днепра" 40 очков после 17 игр. 35 очков после 18 игр у "Донбасса". Далее в таблице располагаются "Белый Барс", "Динамо" и "Ледяные Волки".

      "Днепр" – это первый хоккейный клуб в стране, который был создан местными органами власти как коммунальное предприятие. В структуру клуба входят не только команда мастеров, но и ледовая арена "Фаворит", молодежная команда, а также ДЮСШ. Мы надеемся, что пример херсонского клуба станет катализатором в реализации подобных проектов и в других городах, где не первый год ведутся разговоры о создании коммунальных клубов", – заявил генеральный директор лиги Сергей Варламов.

      Команды в регулярном чемпионате проведут по 40 матчей. Две сильнейшие команды напрямую попадут в полуфинал, а команды, занявшие места с 3 по 6 разыграют между собой две путевки в полуфинал. Полуфиналы и финальная серия продлятся до четырех побед одной из команд.

      Читайте также: Лёд и огонь: молодые мамы хоккеистов "Сокола" устроили горячую фотосессию

      Также на мероприятии был представлен и официальный логотип чемпионата в сезоне 2018-2019 годов. Отныне чемпионат носит официальное название – Украинская хоккейная лига – Пари-Матч. Название букмекерской конторы теперь и на логотипе УХЛ.

      "Уже третий год мы продолжаем поддерживать украинский хоккей и это не случайно. В условиях кризиса украинского спорта хоккей выбрал единственный, на наш взгляд, выигрышный путь – сделал акцент на молодых. И это сработало. Полные хоккейные площадки в Кременчуге, Херсоне, Харькове – отличный индикатор растущего интереса к игре миллионов. Молодые украинские хоккеисты демонстрируют не по возрасту качественный хоккей, о чем свидетельствуют результаты наших сборных. Именно поэтому мы решили не только продолжить, но и расширить сотрудничество с УХЛ. И это только начало! Мы продолжим наши активности "Тренировка со звездой" и "Лучший игрок месяца", а также представим новые проекты", – рассказал представитель "Parimatch" Вадим Мисюра.

      Украинская хоккейная лига большое внимание уделяет общению с болельщиками через социальные сети. Такая открытость находит отклики со стороны поклонников хоккея. На сегодняшний день страница УХЛ в facebook занимает седьмое место среди всех хоккейных лиг мира по количеству подписчиков. Впереди только НХЛ, КХЛ, лиги Германии, Финляндии, Швеции и Швейцарии – ведущие хоккейные страны мира.

      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Такума Сато продолжит выступать в американской серии Indycar
       11 января 2013 , 16:00
      Сегодня Мохаммеду Али исполнился 71 год
       17 января 2013 , 19:56
      "Металлист" остается на футбольной карте Украины
       27 февраля 2014 , 09:02
      "Динамо" рискует потерять 3-х лидеров
       30 июля 2015 , 10:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук