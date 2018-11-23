Чемпионат Украины по хоккею представил новый логотип и похвастался достижениями

Чемпионат Украины по хоккею – Украинская хоккейная лига (УХЛ) – существует уже три года. По случаю проведения 300 матча в регулярных чемпионатах УХЛ руководство лиги решило подвести итоги и представить обновления.

Первый чемпионат под эгидой УХЛ был проведен в сезоне 2016-2017 годов. Нынешний чемпионат является уже третьим по счету. В нем принимают участие шесть клубов. Это "Донбасс" (Донецк), ХК "Кременчуг" (Кременчуг), "Белый Барс" (Белая Церковь), МХК "Динамо" (Харьков), "Ледяные Волки" (Киев), а также вновь хоккейный клуб "Днепр" ( Херсон).

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Чемпионами двух предыдущих сезонов стали хоккеисты донецкого "Донбасса". В нынешнем же сезоне на данный момент лидирует ХК "Кременчуг" (47 очков после 18 матчей), у херсонского "Днепра" 40 очков после 17 игр. 35 очков после 18 игр у "Донбасса". Далее в таблице располагаются "Белый Барс", "Динамо" и "Ледяные Волки".

"Днепр" – это первый хоккейный клуб в стране, который был создан местными органами власти как коммунальное предприятие. В структуру клуба входят не только команда мастеров, но и ледовая арена "Фаворит", молодежная команда, а также ДЮСШ. Мы надеемся, что пример херсонского клуба станет катализатором в реализации подобных проектов и в других городах, где не первый год ведутся разговоры о создании коммунальных клубов", – заявил генеральный директор лиги Сергей Варламов.

Команды в регулярном чемпионате проведут по 40 матчей. Две сильнейшие команды напрямую попадут в полуфинал, а команды, занявшие места с 3 по 6 разыграют между собой две путевки в полуфинал. Полуфиналы и финальная серия продлятся до четырех побед одной из команд.

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Также на мероприятии был представлен и официальный логотип чемпионата в сезоне 2018-2019 годов. Отныне чемпионат носит официальное название – Украинская хоккейная лига – Пари-Матч. Название букмекерской конторы теперь и на логотипе УХЛ.

"Уже третий год мы продолжаем поддерживать украинский хоккей и это не случайно. В условиях кризиса украинского спорта хоккей выбрал единственный, на наш взгляд, выигрышный путь – сделал акцент на молодых. И это сработало. Полные хоккейные площадки в Кременчуге, Херсоне, Харькове – отличный индикатор растущего интереса к игре миллионов. Молодые украинские хоккеисты демонстрируют не по возрасту качественный хоккей, о чем свидетельствуют результаты наших сборных. Именно поэтому мы решили не только продолжить, но и расширить сотрудничество с УХЛ. И это только начало! Мы продолжим наши активности "Тренировка со звездой" и "Лучший игрок месяца", а также представим новые проекты", – рассказал представитель "Parimatch" Вадим Мисюра.

Украинская хоккейная лига большое внимание уделяет общению с болельщиками через социальные сети. Такая открытость находит отклики со стороны поклонников хоккея. На сегодняшний день страница УХЛ в facebook занимает седьмое место среди всех хоккейных лиг мира по количеству подписчиков. Впереди только НХЛ, КХЛ, лиги Германии, Финляндии, Швеции и Швейцарии – ведущие хоккейные страны мира.