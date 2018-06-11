Чемпионату мира по футболу в России грозит дипломатический бойкот: детали
Европейский парламент может объявить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира-2018, который состоится в России. Бойкот может быть объявлен в новой резолюции о правах человека в РФ.
Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.
"Европейский парламент, скорее всего, выступит с призывом дипломатического бойкота Чемпионата мира-2018 в резолюции относительно состояния прав человека в России, которую должны одобрить 14 июня", – говорится в сообщении журналиста.
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К слову, пока в Европе планируют бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, билеты на матчи ЧМ-2018 приобрели уже около 6 тысяч украинцев.
Источник: 24 канал
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