Чемпионату мира по футболу в России грозит дипломатический бойкот: детали

Европейский парламент может объявить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира-2018, который состоится в России. Бойкот может быть объявлен в новой резолюции о правах человека в РФ.

Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент, скорее всего, выступит с призывом дипломатического бойкота Чемпионата мира-2018 в резолюции относительно состояния прав человека в России, которую должны одобрить 14 июня", – говорится в сообщении журналиста.

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The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 июня 2018 г.

К слову, пока в Европе планируют бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, билеты на матчи ЧМ-2018 приобрели уже около 6 тысяч украинцев.