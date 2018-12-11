Чемпионская поступь "Шахтера", неоднозначное "Динамо", чудо-"Александрия": итоги топ команд УПЛ

В чемпионате Украины до зимнего перерыва успели сыграть 18 туров – всего 108 игр. В этих матчах было немало как сенсационного и скандального, так и уже привычного – от "сухих" матчей до феерических разгромов. А все результаты повлияли на размещение команд в турнирной таблице. Обо всем этом – в материале сайта 24 канала.

Чемпионат Украины стартовал 22 июля. И вряд ли в первых матчах можно было говорить о каких-то сенсациях. Все ждали третьего тура УПЛ, на которое пришлось украинское "эль-классико" – "Динамо" принимало "Шахтер". Поэтому победы "Александрии" в первых двух турах остались без должного внимания. Но разберем все команды по очереди.

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"Шахтер". Чемпионская поступь

14 побед, 3 ничьи, 1 поражение. 45 очков. Голы 43:9. Позиция 1.

Несмотря на поражение в третьем туре от "Динамо", донецкая команда в целом достаточно ровно прошла осенью дистанцию ​​чемпионата, одерживая победы за победой (всего 14). Команда равномерно распределила силы на УПЛ и Лигу чемпионов, сумела частично интегрировать новичков в основной состав. Поэтому потеря Фреда хоть и была болезненной в начале сезона, но роковой для клуба не стала. Несмотря на то, что Майкон так и не сумел заменить соотечественника.

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Настоящей находкой для "Шахтера" стал нападающий Мораес. Он вполне заставил забыть Феррейра, который перебрался в чемпионат Португалии. И 14 голов в чемпионате этому только дополнительное подтверждение. Хотя и без проблем с предыдущим клубом не обошлось.

Однако у "Шахтера" не обошлось без довольно скандальных матчей. Здесь отдельно стоят два матча, в которых "горняки" так и не сумели победить – против "Зари" и "Олимпика". В первом матче важен был не столько счет (1:1), как травма, которую нанес полузащитник луганчан капитану "Шахтера" Тайсону. Эта ситуация стала еще одной каплей в напряженных отношениях между донецким и луганским клубами. Потому что еще до этого летели образы в сторону друг друга от различных представителей "Шахтера" и "Зари". Тренеры даже не пожали руки друг другу перед матчем.

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Чем все закончилось? Пока ничем. Но это не значит, что клубы опять не сойдутся в словесной перепалке.

Второй скандальный матч – донецкое дерби против "Олимпика". "Шахтер" мог понести второе поражение в чемпионате, но спасся благодаря забитому голу на последней минуте из офсайда. Счет уже никто не изменит, "Олимпику" не дадут два дополнительных очка. Поэтому после игры осталось определенное чувство разочарования. Особенно после довольно грубого фола Тайсона, который только сам недавно получил травму.

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Матч, за который "Шахтер" действительно заслуживает похвалы – победа над "Динамо" в 14-м туре 2:1. Команда сумела собраться и на последней минуте и победить принципиального соперника.

Учитывая, что команда и в дальнейшем борется за попадание в плей-офф Лиги чемпионов (по состоянию на 11 декабря, впереди матч против "Лиона" 12 декабря), и потерю ключевых игроков в межсезонье, "Шахтер" осеннюю часть сезона 2018-2019 может полностью занести себе в актив. Главный вопрос – какая будет мотивация у игроков донецкой команды уже весной 2019 года.

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"Динамо". Качели

12 побед, 2 ничьи, 4 поражения. 38 очков. Голы 27:9. Позиция 2.

Киевское "Динамо" так и не сумело в этом сезоне стать той командой, которая могла бы порадовать стабильностью результатов и навязать борьбу "Шахтеру" за чемпионство. Хотя в начале сезона казалось, что на этот раз все будет иначе – победа в Суперкубке, затем в чемпионате. Но для лидерства мало победить главного соперника. Надо еще не терять очки в других матчах. Тем более, что в этом сезоне у киевлян появился конкурент за вторую позицию (про "Александрию" будет ниже). Три матча без побед (ничья с "Черноморцем", поражение "Карпатам" и ничья с "Зарей"), и "Динамо" уже на третьей позиции. Два поражения подряд ("Львову" и "Шахтеру"), и киевляне снова третьи. Проиграли принципиальный матч "Александрии" – и с каждым таким матчем отставание от первого "Шахтера" только росло. А "Александрия" каждый раз была и при первой же возможности обходила соперника. Поэтому результаты "Динамо" в чемпионате скорее напоминали качели, чем путь чемпиона.

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При этом стоит отметить, что "Динамо" не столкнулось со значительными кадровыми проблемами (так, команду покинул нападающий Жуниор Мораес, который перебрался к ожесточенному сопернику). Но никто из летних новичков так и не смог стать основным. Сначала в центре поля наигрывали Че Че, но до конца сезона он потерял место в старте. Вице-чемпион мира хорват Йосип Пиварич проигрывает конкуренцию молодому Виталию Миколенко. О стабильности Дениса Бойко в воротах говорить не приходится (чего стоит только матч против "Александрии"). Витор Буэно сыграл за команду лишь два матча в чемпионате и мечтает поскорее покинуть Украину. Не вполне понятна ситуация с Николаем Шапаренко. Игрок много времени не играл, а когда выходит, демонстрирует довольно хорошую игру. Поэтому его отсутствие – воспитательный процесс или что-то другое?

Остается ожидать, что зимний перерыв команда проведет с пользой. Главная задача – выработать связи в команде. Ведь во время матчей не покидает ощущение, что некоторые игроки не знают, что им делать. Отсюда возникают потери и провалы.

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"Александрия". Сказка

11 побед, 3 ничьи, 4 поражения. 36 очков. Голы 26:15. Позиция 3

Для "Александрии" "смазанным" вышел последний матч в 2018 году – поражение "Львову" на своем поле в итоге снова отбросило команду на третье место. А могли уйти на перерыв на второй позиции. Но и третье место "Александрии" иначе как сказкой не назовешь. Конечно, это не английский "Лестер" в сезоне 2015-2016. Но и здесь есть чем похвастаться. Стоит напомнить, что в прошлом сезоне "Александрия" за первые 22 тура получила лишь четыре победы. Здесь у нее 11 таких матчей, а впереди еще четыре тура. Команда себе уж точно гарантировала попадание в топ-6 по итогам первой части чемпионата. Поэтому может рассчитывать на борьбу за еврокубки в следующем сезоне.

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Но вряд ли команда Владимира Шарана планирует останавливаться на достигнутом, если можно побороться не только за Лигу Европы, но и награду высшей пробы в чемпионате и Лиге чемпионов.

Главное отличие "Александрии" от "Динамо" – команда брала очки там, где могла. На нее пока не давит ответственность за результат (но все может измениться уже после перерыва). Поэтому команда выходит и показывает свою игру. Иногда достаточно прагматичную. Но это приносит результат.

"Заря". Стать на рельсы

7 побед, 7 ничьих, 4 поражения. 28 очков. Голы 25:14. Позиция 4.

После "Александрии" в турнирной таблице идет "пропасть" размером в восемь очков. Такую разницу не отиграешь за один матч. Возглавляет этот второй эшелон луганская "Заря".

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Честно, от команды в этом сезоне ожидали несколько лучших результатов. Но стоит отметить, что команда и так вытеснила из себя мало максимум – сумела дойти до плей-офф квалификации Лиги Европы, выбив перед тем португальскую "Брагу". И если бы не пенальти на последней минуте матча против "СБ Лейпциг", именно украинский клуб сейчас бы готовился к матчу группового этапа Лиги Европы.

Но оставим евротурниры сбоку – речь о чемпионате. Здесь дела пошли не так хорошо, как хотелось бы. Команда много играла вничью. За первые 14 туров – всего три победы. Поэтому время от времени "Заря" даже покидала топ-6. Но за последние шесть матчей в чемпионате команда получила четыре победы и еще дважды сыграла вничью. Как итог – выход на четвертое место.

Главное достижение "Зари" в этой части чемпионата – команда сумела сохранить Юрия Вернидуба во главе команды. Наставник уже заявил, что планирует уйти в отставку летом, после поражения в квалификации ЛЕ. Но его удалось удержать. Поэтому последний матч в 2018 году против "Арсенал-Киев" стал 250-м для Юрия Вернидуба как главного тренера "Зари". Игроки придут и уйдут, а он и дальше будет строить из них команду. Единственное, чего команде не хватает – немного стабильности.

"Ворскла". Удержать ритм

9 побед, 9 поражений. 27 очков. Голы 16:19. Позиция 5.

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Единственная команда в чемпионате, которая не сыграла в ничью. Или победа, или поражение. Получилось поровну – по 9. Учитывая довольно разные результаты соперников, даже такой показатель позволил полтавской "Ворскле" попасть на пятое место. Хотя и до четвертого не так далеко – всего одно очко отставания. Поэтому не все потеряно.

При этом команда показала довольно неоднозначные результаты – победила главного конкурента "Зарю", но уступила дома аутсайдеру "Арсеналу". Да и последний матч выиграла минимально, благодаря голу уже на 4-й минуте в матче против "Черноморца", который никак не может найти свою игру. А до этого были три поражения подряд, которые позволили "Заре" обойти полтавчан.

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Да, можно сказать, что команда отдала немало сил Лиге Европы, но на два фронта "Ворсклу" не хватило. Так еще и сюда добавились финансовые проблемы в клубе.

Тем не менее, "Ворскла" и в дальнейшем один из главных претендентов на попадание в топ-6 на следующий сезон. Затем – борьба за еврокубки (и даже медали УПЛ). Но будет ли это все, покажет уже 2019 год. Главное удачно провести зиму.

"Десна". Амбициозный новичок

7 побед, 3 ничьи, 8 поражений. Очков 24. Голы 20:21. Позиция 6.

Черниговская "Десна" уходит на перерыв в топ-6. Такой результат не может не радовать черниговских болельщиков. Команду в прошлом сезоне не пустили в УПЛ, а в этом году она таки прошла. И показывает достойный результат.

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Так, после поднятия в классе команда усилилась опытными исполнителями. Но костяк команды Александра Рябоконя остался. И уже во второй половине сезона "Десна" начала показывать результат.

Однако "Десна" не относится к тем командам, которые претендуют на попадание в топ-6. Откровенно. У команды столько же очков (24), как и в "Мариуполя", который на седьмой позиции. На очко меньше имеет "Львов". А впереди еще четыре матча. Все они состоятся уже в 2019 году. А после зимы некоторые украинские клубы часто переживают резкие изменения. И если перерыв некоторым командам идет на пользу, то другие могут провалить полностью вторую половину сезона. Какой результат покажет "Десна" – пока непонятно.

Осталось дождаться 23 февраля, когда возобновится чемпионат.

О второй шестерке команд УПЛ читайте уже в следующем материале.