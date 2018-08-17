Чемпионский бой украинца Гвоздика перенесен: известна дата

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО) и действующим чемпионом по этой версии Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) состоится 1 декабря в Монреале.

Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

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Сначала украинец и канадец должны были драться 3-го ноября. Причины переноса боя не сообщаются. Гвоздик завоевал временный титул в марте 2018 года, перебоксировав в Нью-Йорке (США) французского середняка Мехди Амара.

31-летний Александр Гвоздик провел на ринге 15 боев и все выиграл, 12 побед нокаутом. 40-летний Адонис Стивенсон на профи-ринге провел 31 бой – 29 побед (24 нокаутом), 1 ничья и 1 поражение.

Отметим, что в этот же день, 1-го декабря, состоится бой Василия Ломаченко, однако соперник украинца пока неизвестен.

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