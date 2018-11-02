Чему стоит учить детей в школе: комментарий специалиста

Дети в школе должны не конкурировать и делить на группы друг друга, а уметь общаться и сотрудничать.

Об этом рассказала консультант в сфере Юлия Гейко, передает НВ.

1. Здоровому мышлению нужно учить с детства. Вместо ценностей выживания детей в школе нужно учить ценностям развития.

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Кроме того, следует научить общество увидеть в семье, которая пошла против системы – принципиального борца, ценного для всей группы, а не изгоя.

2. Важно научить детей показывать свою личную позицию, показать какие принципы нужно защищать. Также стоит учить, как достигать общей цели вместе, устраивать ярмарки, обмен книгами, флешмобы, совместный поход в парк и тому подобное. Детей не стоит с садика приучать к застольям и разделению сладостей, а общению и обмену впечатлениями.

3. Психологи отмечают, что умение строить хорошие отношения является величайшим благом для человека. Кроме того, рынок труда сегодня хочет не только классных специалистов, а команды, которые умеют слаженно работать вместе.

Человеку и дома, и на работе нужно уметь коммуницировать и понимать свою роль в обществе. Как ребенку понять это, если в школе более десяти лет его учат конкурировать с одноклассниками? Вместо того, чтобы показать: разделить трапезу и разговор – вот настоящая радость,

– подытожила она.

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