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      Чему стоит учить детей в школе: комментарий специалиста

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      Чему стоит учить детей в школе
      Чему стоит учить детей в школе / unsplash.com

      Дети в школе должны не конкурировать и делить на группы друг друга, а уметь общаться и сотрудничать.

      Об этом рассказала консультант в сфере Юлия Гейко, передает НВ.

      1. Здоровому мышлению нужно учить с детства. Вместо ценностей выживания детей в школе нужно учить ценностям развития.

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      Кроме того, следует научить общество увидеть в семье, которая пошла против системы – принципиального борца, ценного для всей группы, а не изгоя.

      via GIPHY

      2. Важно научить детей показывать свою личную позицию, показать какие принципы нужно защищать. Также стоит учить, как достигать общей цели вместе, устраивать ярмарки, обмен книгами, флешмобы, совместный поход в парк и тому подобное. Детей не стоит с садика приучать к застольям и разделению сладостей, а общению и обмену впечатлениями.

      3. Психологи отмечают, что умение строить хорошие отношения является величайшим благом для человека. Кроме того, рынок труда сегодня хочет не только классных специалистов, а команды, которые умеют слаженно работать вместе.

      Человеку и дома, и на работе нужно уметь коммуницировать и понимать свою роль в обществе. Как ребенку понять это, если в школе более десяти лет его учат конкурировать с одноклассниками? Вместо того, чтобы показать: разделить трапезу и разговор – вот настоящая радость,
      – подытожила она.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология Дети Образование
      Источник: 24 Канал
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