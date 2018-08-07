Звезда "Такси" Самир Насери получил черепно-мозговую травму после драки в Москве

Закрытую черепно-мозговую травму диагностировали врачи у французского актера Самира Насери, звезды серии фильмов "Такси". В одном из клубов Москвы актер попал в драку.

Об этом сообщило информационное агентство Іnterfax-Украина.

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Французский актер отдыхал, в том числе с алкоголем, вместе со своим братом Ларби в караоке-баре Voice на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка. Около двух часов ночи по неизвестным пока причинам возникла перепалка с одним из посетителей, который от слов перешел к физическому убеждению и ударил Самира Насери в лицо. Впрочем, госпитализация актеру не понадобилась. Обращение к Институту Склифосовского завершилось лишь оказанием первой медицинской помощи.



Самир Насери попал в драку в московском клубе

По обвинениям в нападении на Насери, а также на официантку заведения, пишут в телеграм-канале Mash, правоохранители задержали двух граждан Беларуси. Однако, информация из официальных источников об этом пока не поступала.

К слову, Самиру Насери сейчас 57 лет и он снимался в более чем 40 фильмах, но мировую славу ему принесла роль марсельского таксиста Даниэля Моралеса в первых четырех фильмах франшизы "Такси".

Напомним, ранее сообщалось, что звезда популярной кинофраншизы "Такси" Самир Насери примет участие в съемках французской киноленты "Краб", которые пройдут как в российском Ростове, так и в оккупированном Кремлем Крыму.