Через 4 года: на месте ДТП с Зайцевой установили столбики безопасности

На улице Сумской в Харькове 20 октября начали устанавливать металлические столбики безопасности. Именно в этом месте произошла смертельная ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Хотя и в октябре 2017 года там погибли 6 человек, в течение 4 лет не делали никакого ограждения. Рабочие сказали журналистам, что планируют завершить работу за день.

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Перекресток, где устанавливают столбики / Фото Суспільного

Сколько столбиков делают

Также у работников пытались узнать сколько столбиков они должны установить и какую организацию представляют. Однако они отказались отвечать на вопросы.

На фото заметно, что столбцов там примерно 20. Их монтируют вдоль одного из тротуаров перекрестка. Будут ли проводить аналогичные работы на других тротуарах в этом месте – неизвестно.



Столбики безопасности, которые устанавливают / Фото Суспільного

Коротко об аварии в этом месте

18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова столкнулись 2 автомобиля. За рулем Lexus сидела 20-летняя Елена Зайцева, которая ехала со скоростью более 110 километров в час.

В Volkswagen был Геннадий Дронов, который двигался на мигающий желтый сигнал светофора. После столкновения кроссовер Зайцевой полетел на тротуар, где сбил многих пешеходов. Кроме погибших, было еще 5 пострадавших.

Впоследствии оба водителя признали свою вину в нарушении правил дорожного движения и получили по 10 лет тюрьмы. Однако пытались оспорить решение апелляциями. Уже 3 апреля 2020 года Верховный суд принял решение оставить неизменным срок Зайцевой и Дронова.



Рабочие делают тротуар безопасным / Фото Суспільного