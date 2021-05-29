К восстановлению электроснабжения во всех населенных пунктах, пострадавших в результате непогоды, привлекли бригады облэнерго.

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Более 100 населенных пунктов без света

Утром 29 мая 108 населенных пунктов остаются без света. Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, грозы) там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Света нет в селах и городах 5 областей:

  • Киевской – 44 населенных пунктов,
  • Черниговской – 22,
  • Черкасской – 15,
  • Кировоградской – 14,
  • Житомирской – 13.

Ухудшение погоды в Украине

 

  • Погода в Украине 29 и 30 мая ощутимо ухудшится. На всей территории страны пройдут дожди и грозы.
  • Кроме того, страну накроет шквальный ветер, он будет разгоняться до 15 – 20 метров в секунду.
  • Температура воздуха будет колебаться от +16 до + 26 градусов.
  • Уже с 31 мая погода улучшится, осадки отступят с большинства территорий.