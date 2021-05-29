К восстановлению электроснабжения во всех населенных пунктах, пострадавших в результате непогоды, привлекли бригады облэнерго.

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Более 100 населенных пунктов без света

Утром 29 мая 108 населенных пунктов остаются без света. Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, грозы) там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Света нет в селах и городах 5 областей:

Киевской – 44 населенных пунктов,

Черниговской – 22,

Черкасской – 15,

Кировоградской – 14,

Житомирской – 13.

Ухудшение погоды в Украине