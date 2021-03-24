У Вірменії 24 березня скасували воєнний стан. Він діяв від початку боїв з Азербайджаном за Нагірний Карабах – від 27 вересня 2020 року.

Проєкт скасування воєнного стану запропонували опозиційні фракції. Парламентська більшість підтримала його. За це проголосували 118 депутатів, 1 був проти, та 1 утримався.

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Спікер вірменського парламенту навіть здивувався, побачивши таку консолідовану позицію. Однак ще до початку голосування нардепи зазначали, що підтримають скасування воєнного стану.

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