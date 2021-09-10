Через порты Одесской области в Украину завозили российское топливо: ГБР разоблачило схему
Источник:ГБР
Госбюро расследований разоблачило масштабную схему ввоза российского топлива через порты Одесской области. Только с начала 2021 года на этим судах в Украину легально ввезли 27 тысяч тонн нефтепродуктов.
Следствие установило, что это всего треть от реально импортируемого топлива. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
К теме ГБР обыскивает несколько департаментов КГГА из-за незаконной передачи земли в центре Киева
ГБР разоблачило схему ввоза топлива из России
Следователи установили, что организаторы использовали грузовые корабли под флагом Украины, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты.
Экипажи кораблей отключали системы автоматической идентификации судов, направляясь в Румынию, Турцию и Болгарию.
С отключенными "маячками" корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты из российских танкеров. Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах,
– сообщили в ГБР.
После прибытия в румынские, турецкие и болгарские порты, корабли направлялись в Украину. Следователи ГБР установили схему действия преступников:
- для растаможивания топлива – подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции (ведь при официальной закупке топлива у резидентов России к импортеру применяются дополнительные меры контроля органами таможни и ГПС)
- для минимизации налогов – занижали объемы ввозимого топлива;
- сделку проводили через Одесскую таможню.
"Только с начала года на этих судах в Украину легально ввезено 27 тысяч тонн нефтепродуктов. По информации следствия – это треть от реально импортируемого топлива", – рассказали в ГБР.
ГБР разоблачило незаконную схему поставки топлива из России: смотрите видео
Более того, следователи Территориального управления ГБР Николаева установили, что некоторые украинские фирмы ввозили российское топливо при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
- Следователи уже обнаружили нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты.
- Кроме того, информационные письма о выявленных нарушениях направили в органы госнадзора, назначили служебные проверки.
- Кроме того, ГБР направило запросы о предоставлении договорных и товарно-транспортных документов на приобретение нефтепродуктов, чтобы проверить приобретение топлива компаниями-импортерами.
Последние разоблачения и заявления ГБР: коротко
- 9 сентября правоохранители снова пришли к работникам Киевской городской администрации для проведения следственных действий. Связаны обыски, которые проходят в нескольких департаментах КГГА, с якобы незаконной передачей земельных участков в центре столицы.
- 9 сентября сотрудники ГБР направили в суд дело полицейского, обвиняемого в "прикрывании" порнобизнеса. По данным следователей, он делал это в течение 2 лет. Злоумышленник якобы получал за это деньги от местной жительницы, которая занималась производством незаконных материалов.
- 3 сентября ГБР получило материалы резонансного ДТП на Бориспольской трассе, возможным участником которой был нардеп Александр Трухин. Сейчас в ГБР призывают свидетелей аварии связаться со следователями.