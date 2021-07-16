Также регулятор планирует проверить, выполнил ли канал "НАШ" его предварительные решения и распоряжения.

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Новое нарушение канала

Во время передачи "Важное", посвященной 80-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, интервью ведущим давал лидер политической партии "Наши" Евгений Мураев.

В своих высказываниях он отметил, что сутью агрессивной политики стран Евросоюза в отношении Украины является продолжение политики "фашистской Германии" по уничтожению славянского этноса и украинского народа. Она якобы осуществляется с использованием современных "механизмов ведения современной войны", отличающиеся от военных методов Второй мировой войны лишь формой.

Политическое руководство Украины, заявлял политик, является "проводником антиукраинской политики по сути геноцида нашего народа ", "настоящим коллаборационистом" и способствует такой политике европейских стран.

Эту передачу транслировали 22 июня, а затем 10 раз повторяли в другие дни.

Проверку телеканалов "НАШ" и "Макси-ТВ" будут проводить с 30 июля по 13 августа.

Детали предварительной проверки каналов "НАШ" и "Макси-ТВ"

Нацсовет объявил телеканалу "НАШ" предупреждение и назначил 2 штрафа за

распространение высказываний с призывами к насильственной смене конституционного строя Украины,

призывами к развязыванию агрессивной войны и ее пропаганде,

за разжигание национальной розни.

Руководство канала в течение месяца должно было привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.