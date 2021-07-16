Через поширення мови ворожнечі: Нацрада перевірить телеканали "НАШ" та "Максі-ТВ"

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланові безвиїзні перевірки 2 каналів – "НАШ" та "Максі-ТВ". Вони стосуватимуться поширення мови ворожнечі у висловлюваннях колишнього нардепа Євгена Мураєва, які прозвучали в передачі "Важливе" 22 червня.

Також регулятор планує перевірити, чи виконав канал "НАШ" його попередні рішення та розпорядження.

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Нове порушення каналу

Під час передачі "Важливе", присвяченої 80-ій річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР, інтерв'ю ведучим давав лідер політичної партії "Наші" Євген Мураєв.

У своїх висловлюваннях він зазначив, що суттю агресивної політики країн Євросоюзу щодо України є продовження політики "фашистської Німеччини" щодо знищення слов’янського етносу та українського народу. Вона нібито здійснюється з використанням сучасних "механізмів ведення сучасної війни", що відрізняються від військових методів Другої світової війни лише формою.

Політичне керівництво України, заявляв політик, є "провідником антиукраїнської політики по суті геноциду нашого народу ", "справжнім колаборантом" і сприяє такій політиці європейських країн.

Цю передачу транслювали 22 червня, а згодом 10 разів повторювали в інші дні.

Перевірку телеканалів "НАШ" та "Максі-ТВ" проведуть із 30 липня по 13 серпня.

Деталі попередньої перевірки каналів "НАШ" та "Максі-ТВ"

Нацрада оголосила телеканалу "НАШ" попередження та призначила 2 штрафи за

поширення висловлювань із закликами до насильницької зміни конституційного ладу України,

закликами до розв’язування агресивної війни та її пропаганди,

за розпалювання національної ворожнечі.

Керівництво каналу протягом місяця мало привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.