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      Из-за очереди на границе с Польшей в Краковце люди зажгли шины: видео

      28 Читати новину українською
      Люди палять шини біля Краковця / Фейсбук Ігоря Зінкевича

      На границе Украины и Польши вблизи пункта пропуска "Краковец" люди протестуют из-за длительного стояния в очередях – вечером 23 января даже зажгли шины. Протестующие обвиняют таможенников в сознательном замедлении работы КПП. В таможне же обращают внимание, что люди нарушили общественный порядок, поэтому ситуацией должны заняться правоохранительные органы.

      Об осложнениях на пункте пропуска через государственную границу Украины с Польшей "Краковец" сообщил депутат Ивано-Франковского горсовета Игорь Зинкевич в фейсбуке.

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      "Пропускной пункт "Краковец". Люди жгут шины й говорят, что" таможенники что-то дуреют и не работают", – написал Зинкевич. И добавил, что люди в очереди стоят по меньшей мере 5 часов. 

      По данным фейсбук-сообщества "Антикоррупционный мониторинг Львовщины", таким образом (сжигая шины) люди протестовали против действий таможенников, которые якобы "сознательно замедляют работу пропускного пункта, проводят непонятные дополнительные проверки и прямо намекают на взятку".

      Эта же сообщество обнародовало несколько видео, в которых изображено, как горят шины. 

      Фейсбук-страница "Галицкой таможни Гостаможслужбы" ситуацию охарактеризовала как такую, в какой "провокации людей перешли в нарушение общественного порядка".

      В сообщении говорится, что люди жгут шины и перекрывают границу, "таким образом пытаясь прорваться в Украину с товаром без растаможки".

      Таможенники отмечают: "Нужно забыть о бизнесе на контрабанде и осуществлять растаможивание товаров с соблюдением требований таможенного законодательства".

      "Правовую оценку действиям поджигателей должны предоставить правоохранительные органы", – подытожили в фейсбуке Галицкой таможни. 

      К теме: Украина запретит въезд машин с приднестровскими "номерами": что об этом известно

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      23 января
      599
      Автор: Северин Трач
      Теги: Госпогранслужба Протесты Государственная таможенная служба Новости Украины Транспорт Авто Новости Польши
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