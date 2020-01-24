Из-за очереди на границе с Польшей в Краковце люди зажгли шины: видео

На границе Украины и Польши вблизи пункта пропуска "Краковец" люди протестуют из-за длительного стояния в очередях – вечером 23 января даже зажгли шины. Протестующие обвиняют таможенников в сознательном замедлении работы КПП. В таможне же обращают внимание, что люди нарушили общественный порядок, поэтому ситуацией должны заняться правоохранительные органы.

Об осложнениях на пункте пропуска через государственную границу Украины с Польшей "Краковец" сообщил депутат Ивано-Франковского горсовета Игорь Зинкевич в фейсбуке.

Читайте также: В Украину не пустили 3 пропутинских политиков из России: причина

" Пропускной пункт "Краковец". Люди жгут шины й говорят, что" таможенники что-то дуреют и не работают" , – написал Зинкевич. И добавил, что люди в очереди стоят по меньшей мере 5 часов.

По данным фейсбук-сообщества "Антикоррупционный мониторинг Львовщины", таким образом (сжигая шины) люди протестовали против действий таможенников, которые якобы " сознательно замедляют работу пропускного пункта, проводят непонятные дополнительные проверки и прямо намекают на взятку ".

Эта же сообщество обнародовало несколько видео, в которых изображено, как горят шины.

Фейсбук-страница "Галицкой таможни Гостаможслужбы" ситуацию охарактеризовала как такую, в какой " провокации людей перешли в нарушение общественного порядка ".

В сообщении говорится, что люди жгут шины и перекрывают границу, " таким образом пытаясь прорваться в Украину с товаром без растаможки ".

Таможенники отмечают: " Нужно забыть о бизнесе на контрабанде и осуществлять растаможивание товаров с соблюдением требований таможенного законодательства".

"Правовую оценку действиям поджигателей должны предоставить правоохранительные органы", – подытожили в фейсбуке Галицкой таможни.