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      Из-за COVID-19 у работников закрывают станцию медицинской помощи: детали

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      Станцию скорой закрывают из-за массового заражения коронавирусом
      Станцию скорой закрывают из-за массового заражения коронавирусом / firtka.if.ua

      У работников станции Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи выявили массовое заражение коронавирусом. Все они прошли ПЦР-тестирование.

      Сейчас станцию скорой временно закрыли. Об этом сообщили на фейсбук-странице Мукачевского городского совета.

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      Коронавирус обнаружили у 16 из 25 работников. К тому же, инфекцию также подтвердили у 3 контактных лиц.

      В горсовете сообщили, что они предприняли все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. Работников скорой отправили на самоизоляцию. Впоследствии они пройдут ПЦР-тестирования. Станция будет временно закрыта пока не будут известны результаты исследований.

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      Как отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

      Руководство центра должно обеспечить неотложную медицинскую помощь местным жителям. Дополнительно привлекут работников колл-центра "Семья", которые круглосуточно будут предоставлять консультации. В случае необходимости будут привлекать дополнительных специалистов.

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      Когда скорая приедет на вызов / Инфографика 24 канала

      Что известно о коронавирусе в Украине?
      В Украине подтвердили 9 009 случаев заражения COVID-19, среди инфицированных – 220 пациентов скончались, еще 864 больных – выздоровели. В частности, в Закарпатской области — 375 случаев.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Больница Новости Закарпатья Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине
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